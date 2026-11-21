باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - کاظم میران‌زاده، مدیر فروشگاه انتشارات امیرکبیر درباره تاثیر جنگ و قطعی اینترنت بر میزان خرید کتاب گفت: با وجود طولانی شدن جنگ تحمیلی دوم و قطعی اینترنت، مراجعه‌کننده به کتابفروشی‌ها زیاد بود. از آنجایی که افراد نتوانسته بودند در اسفند ماه برای خرید کتاب بیایند، در فروردین ماه مراجعه کردند و آمار فروش در حوزه آمریکاشناسی، روان‌شناسی و رمان و داستان خوب بود.

مدیر فروشگاه انتشارات امیرکبیر با بیان اینکه از فروردین به بعد فروش کتاب داستانی، رمان و جستار خیلی خوب بود، افزود: در آن مدت حجم مراجعه‌کنندگان زیاد و فروشگاه شلوغ بود. می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که قطعی اینترنت یکی از دلایل افزایش حجم مراجعه‌کنندگان بود.