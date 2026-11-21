باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امروز (روز شنبه) ۲ بازی در شهر‌های مازندران و اهواز برگزار می‌شود و تیم فوتبال تساجی به مصاف آلومینیوم اراک می‌رود و از آن طرف فولاد در اهواز پذیرای تیم سپاهان است. همچنین بازی های مس شهر بابک - تراکتور و خیبر خرم آباد - استقلال به دلیل حضور تراکتور و استقلال در آسیا روز سه شنبه ۸ دی ماه برگزار خواهد شد.

نساجی مازندران- آلومینیوم اراک/ شنبه ساعت ۱۶:۱۵

تیم فوتبال نساجی مازندران با تساوی برابر پیکان به تعطیلات لیگ برتر فوتبال رفت و با ۱۲ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سعید دقیقی با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی مقابل تیم آلومینیوم اراک هستند تا از انتهای جدول فرار کنند و چند پله‌ای در جدول ۰ رده بندی صعود کنند.

سعید دقیقی به دلیل کسب نتایج نه‌چندان مطلوب، بیش از گذشته تحت فشار هواداران نساجی قرار گرفته است. براین اساس برد برابر آلومینیوم می‌تواند از حجم انتقادات بکاهد و آرامش را در این تیم شمالی حکمفرما کند.

کسب پیروزی مقابل آلومینیوم برای دقیقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که سه امتیاز این مسابقه می‌تواند تا حدود زیادی فضای حاکم بر تیم را تغییر دهد و زمینه بازگشت آرامش به جمع سرخ‌پوشان مازندرانی را فراهم کند.

در آن طرف، تیم آلومینیوم با برد برابر تیم مس شهر بابک به تعطیلات لیگ برتر فوتبال رفت و این تیم اراکی با ۱۷ امتیاز در رتبه هفدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

آلومینیوم اراک که با هدایت پیروز قربانی از ابتدای فصل در جمع تیم‌های بالانشین جدول حضور داشت، در هفته‌های اخیر با افت نسبی مواجه شده است. با این حال، پیروزی یک بر صفر مقابل مس شهر بابک تا حدودی شرایط این تیم را بهبود بخشیده و شاگردان قربانی با روحیه بهتری راهی قائمشهر خواهند شد.

آمار تقابل‌های ۲ تیم به نفع تیم آلومینیوم اراک است و در ۵ بازی اخیر ۴ برد آلومینیوم به دست آورده و یک بازی هم مساوی شده و تیم نساجی بردی کسب نکرده است.

تقابل سعید دقیقی و پیروز قربانی مربیان جوان لیگ برتر در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.

فولاد- سپاهان / شنبه ساعت ۱۸

تیم فولاد در آخرین بازی خود قبل از تعطیلات لیگ برتر توانست در دقایق پایانی بازی شکست را با تساوی برابر چادر ملو عوض کند و با ۲۳ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار بگیرد.

شاگردان حمید مطهری با حمایت هواداران خونگرم اهوازی می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی را بگیرند تا هم امتیاز تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در صدرجدول شوند و خودشان را به عنوان مدعی قهرمانی مطرح کنند.

بازگشت رامین رضاییان بازیکن فولاد خبر خوبی برای حمید مطهری است و باید دید سرمربی فولاد از رضاییان در بازی امروز استفاده می کند یا نه!

در آن طرف، تیم فوتبال سپاهان در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب کرده و برد‌های پر گلی برابر حریفان خود به دست آورده است. این تیم اصفهانی با ۲۶ امتیاز و یک بازی کمتر از پرسپولیس در رتبه دوم جدول رده بندی قرار دارد.

با توجه به اینکه پرسپولیس با برتری برابر پیکان هم امتیاز تیم سپاهان در صدر جدول شد، به همین خاطر سپاهان به ۳ امتیاز بازی خارج از خانه برابر فولاد نیاز مبرم دارد تا دوباره به صدر جدول برگردد و فاصله ۳ امتیازی خود را با پرسپولیس حفظ کند.

تیم فولاد در ۷ بازی اخیر خود هیچ مسابقه‌ای را نباخته و از آن طرف، تیم سپاهان در ۹ بازی اخیر خود هیچ بازی را شکست نخورده است. همچنین از آخرین برد تیم فولاد مقابل سپاهان بیش از ۴ سال گذشته است. علاوه بر این، آیاندا پاتوسی از تیم فولاد با ۴ گل رکورد بیشترین گل زده را در تقابل‌های رو در رو با سپاهان دارد.

برنامه دیدار‌های امروز به شرح زیر است:

شنبه ۳۰ آبان

*نساجی مازندران - آلومینیوم اراک، ورزشگاه شهید وطنی، ساعت ۱۶:۱۵

داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، علیرضا طاهرخانی و علی سام ناظر: سعید علینژادیان داور VAR: حسین زمانی کمک: بهاره سیفی

*فولاد خوزستان - سپاهان، ورزشگاه شهدای فولاد، ساعت ۱۸

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: وحید سیفی، سعید زیبا و فرهاد امینی ناظر: محسن رفیعی داور VAR: میثم حیدری کمک: رضا شیرازی