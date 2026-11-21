باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت مرتضی منصوریان در بازی پرسپولیس و پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: در دقیقه ۱۹ بازی، بازیکن شماره ۲۱ پرسپولیس خطایی مرتکب شد که داور باید این خطا را می‌گرفت. در دقیقه ۳۳ بازی، خطایی رخ نداد و ادامه بازی درست بود. در دقیقه ۴۰ بازی، خطایی بر روی بازیکن پیکان رخ نداد و ادامه بازی درست بود. در دقیقه ۳۹ بازی گل پرسپولیس سالم بود.

او افزود: در دقیقه ۷۸ بازی، خطایی نبود و پنالتی رخ نداده بود و منصوریان برای گرفتن پنالتی عجله کرده بود، چون بازیکن پیکان اول توپ را زد و بعد از آن به پای علیپور خورد. در دقیقه ۵۱ بازی در محوطه جریمه پیکان خطایی رخ نداد و ادامه بازی درست بود. در دقایق ۵۳ و ۷۲ گل‌های دوم و سوم پرسپولیس صحیح بودند. خطا‌هایی که داور در این بازی گرفت درست بودند، منتهی منصوریان در این بازی عصبانی بود و این عصبانیت به ضررش است و او سعی کند که در بازی‌ها عصبانی نباشد، چون بازیکنان هم خسته هستند و نباید برخورد نامناسبی با بازیکنان صورت بگیرد.

کارشناس داوری بیان کرد: گل عمری به درستی رد شد، چون بیفوما قبل از گل خطا کرده و VAR هم این گل را رد کرده بود.

او در پایان گفت: تصمیمات منصوریان در نتیجه بازی تاثیرگذار نبود و تنها اشتباهش در دقیقه ۷۸ رخ داد که پنالتی برای پرسپولیس گرفت، اما VAR این پنالتی را رد کرد.