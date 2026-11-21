باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سیامک رحیم پور کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد تیم جوان شده ایران در تورنمنت بصره اظهار کرد: تیم ملی فوتبال بعد از اینکه در جام جهانی رکورد بالاترین میانگین سنی را در ادوار جام جهانی زد، الان با میانگین سنی ۲۶ سال در مسابقات بصره شرکت کرد. اینکه میانگین سنی پایین آمده خوب است و باید این میانگین باز هم پایین‌تر بیاید تا بازیکنان بتوانند به تیم ملی کمک کنند.

تعریف جوان در کشور ما نسبت به سایر کشور‌های جهان تغییر پیدا کرده است

رحیم پور درباره اینکه به نظرش جوانان در تورنمنت بصره توانستند قابلیت و توانایی خود را نشان بدهند، گفت: بازیکنان جوان‌تر عملکرد بهتری در این مسابقات داشتند و توانستند شرایط بهتری را از خودشان نشان بدهند. البته تعریف جوان در کشور ما نسبت به سایر کشور‌های جهان تغییر پیدا کرده است. در کشور‌های اروپایی مثل اسپانیا، فرانسه و انگلیس به بازیکنان زیر ۲۰ سال جوان گفته می‌شود، اما ما میانگین سنی ۳۳ سال در جام جهانی را به ۲۶ می‌آوریم آن را جوانگرایی حساب می‌کنیم.

بازیکنی مثل حسین نژاد را در جام جهانی ندیدم

کارشناس فوتبال گفت: بازیکنی مثل حسین نژاد نشان داد که وضعیت خوبی دارد و این بازیکن توانایی بالایی در حمل توپ و عبور از بازیکنان حریف و خط شکنی داشت و پاس‌های خوبی هم می‌داد و بار‌ها بین بیش از ۳، ۴ بازیکن حریف قرار می‌گرفت و توپ را از آنها عبور می‌داد. من فکر نمی‌کنم که هیچ کدام از بازیکنانی که در جام جهانی بازی کردند یک بار از آنها چنین قابلیتی را دیده باشیم و این نشان داد که اگر سرمایه گذاری روی بازیکنان سن پایین داشته باشیم به مراتب می‌توانیم وضعیت بهتری پیدا کنیم.

بازیکنان جوان عملکرد بهتری در تورنمنت بصره از خودشان نشان دادند

او ادامه داد: ما روی عددی که در شناسنامه نوشته شد، کاری نداریم عملکرد بازیکن در درون زمین مسابقه مهم است. بازیکنان جوان انگیزه زیاد برای پیشرفت دارند و آنها را به سمت جلو هدایت می‌کند و آنها تشنه دیده شدن هستند. این فاکتوری هست که باید در نظر گرفته شود و از آنها استفاده کرد. به نظرم بازیکنان جوان‌تر عملکرد بهتری در تورنمنت بصره از خودشان نشان دادند.

بازیکتان به خاطر نبود ذهن آماده گل زودهنگام خوردند

رحیم پور درباره دریافت سریعترین گل تاریخ فوتبال ایران بیان کرد: اینکه ما سریعترین گل را خوردیم به این موضوع برمی گردد که از نظر ذهنی آماده این نبودیم که در دقیقه یک بازی و ثانیه ابتدایی بازی گل خوردیم. دقیقا این گل شباهتی به گل‌های داشت که در جام جهانی و جام ملت‌ها گل خوردیم. متاسفانه تیم ملی فوتبال در برگشت کند عمل می‌کند و ۲ بازیکن خط هافبک با عملکرد مشترک و کندی حرکت خود فضایی را ایجاد کردند که عراقی‌ها به گل رسیدند. نیم فضایی که بین دفاع و هافبک‌های وسط ایجاد می‌شود. جایی که هافبک‌های وسط باید سریع برگردند و فضای ایجاد شده را از حریف بگیرند و این بخش پاشنه آشیل تیم ملی در جام جهانی و جام ملت‌های آسیا است و باید بازیکنانی با سرعت زیاد در این پست ایستفاده شوند.

تیم عراق شرایط خوبی نداشت

کارشناس فوتبال درباره اینکه تیم ملی ایران در تورنمنت بصره محک جدی خودر یا نه! اظهار کرد: اینکه تیم ملی در مسابقات بصره محک خورد، قاعدتا با صحبتی که سرمربی تیم ملی فلسطین کرده است این تیم آماده نبود و شرایط خوبی نداشت. از آن طرف تیم عراق هم از بازیکنان جوان بهره برد تا انتخاب بعدی خود را انجام بدهد. فاکتور مثبت این تورنمنت این بود که کادر فنی می‌توانست در بخش‌های مختلف بازیکنان خوبی را پیدا کرده و ضعف‌ها را برطرف کند و خواسته‌های تیم ملی را انجام بدهد.

بازیکنان جام جهانی همچنان مدنظر قلعه نویی هستند

رحیم پور درباره اینکه به نظرش قلعه نویی دوباره از جوانان در اردو‌های بعدی استفاده می‌کند یا نه! گفت: نوع گفتار قلعه نویی سرمربی تیم ملی نشان می‌داد که بازیکنانی که در جام جهانی بازی کردند همچنان مدنظر قلعه نویی خواهند بود و در آینده مشخص خواهد شد که چند نفر از این بازیکنان در لیست تیم ملی خواهند بود و چند نفر حذف خواهند شد.

برخی از بازیکنان از سامان قدوس الگوبرداری کنند

کارشناس فوتبال گفت: به نظرم برخی از بازیکنان باید از سامان قدوس الگوبرداری کنند و خودشان از گردونه مسابقات تیم ملی خارج شوند و بهتر است شان آنها حفظ شود و اقدام قدوس را سرلوحه خود قرار بدهند.

امکان برگزاری بازی دوستانه بزرگ با چنین شرایطی را نداریم

او بیان کرد: اینکه سرمربی تیم ملی خواهان برگزاری بازی با تیم‌ها بزرگ است را قبول دارم. ما می‌دانیم با چنین شرایطی امکان برگزاری بازی دوستانه با تیم‌های بزرگ وجود ندارد. اگر ما به دوران کارلوس کی روش برگردیم که این مربی یک دهه در تیم ملی حضور داشت برحسب اجبار ایشان ۲، ۳ بازی دوستانه بزرگ برگزار کرده است و بیشتر به دنبال بازی با تیم‌های درجه چندم آسیا بود. امیدوارم شرایط کشورمان به صورتی پیش برود که وضعیت برای برگزاری بازی با تیم‌های کوچک فراهم شود.