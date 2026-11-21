\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u0646\u0627\u0633\u0627\u0644\u0645 \u0634\u062f\u0646 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0647\u0648\u0627 \u062f\u0631 \u0686\u0646\u062f \u0634\u0647\u0631 \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u062f\u0632\u0641\u0648\u0644 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u063a\u06cc\u0631\u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u0634\u062f.\n\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0632\u0641\u0648\u0644 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u06a9\u0644\u0627\u0633\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0633 \u062f\u0631 \u0647\u0631\u062f\u0648 \u0646\u0648\u0628\u062a \u0635\u0628\u062d \u0648 \u0639\u0635\u0631 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f3\u06f0 \u0622\u0628\u0627\u0646\u060c \u0637\u0628\u0642 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u0654 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0628\u0647\u200c\u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.