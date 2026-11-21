باشگاه خبرنگاران جوان - استانداری بوشهر گفت: مدارس استان بوشهر در تمامی مقاطع، به‌دنبال افزایش ابتلا به آنفلوآنزا و عبور موارد بیماری از آستانه هشدار، روزهای شنبه ۳۰ آبان و یکشنبه اول آذر غیرحضوری فعالیت می‌کنند؛ با هدف مهار زنجیره انتقال بیماری.

بر اساس تصمیم کارگروه سلامت استان بوشهر و با توجه به گزارش دانشگاه علوم پزشکی درباره افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا، فعالیت مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی طی روزهای شنبه ۳۰ آبان و یکشنبه اول آذرماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که روند ابتلا به آنفلوآنزا از آستانه هشدار تعیین‌شده در دستورالعمل اجرایی پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس عبور کرد.