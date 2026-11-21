باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - معصومه آقاپور، عضو شورای عالی بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره زمان واریز سود سهام عدالت گفت: طبق روال معمول، سود سهام عدالت پس از دریافت و جمع‌آوری سود‌های شناسایی‌شده در مجامع شرکت‌ها، در اولین فرصت به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

او افزود: زمان دقیق پرداخت سود سهام عدالت به سازوکار دریافت سود از شرکت‌ها بستگی دارد و پس از مشخص شدن میزان سود‌های وصول‌شده، امکان تصمیم‌گیری درباره زمان واریز فراهم می‌شود.

آقاپور تأکید کرد: برای پرداخت سود سهام عدالت باید ابتدا مبالغ سود جمع‌آوری‌شده به میزان درخور پرداخت برسد تا امکان واریز آن به مشمولان فراهم شود.