باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران پاسگاه انتظامی ولی عصر (عج) شهرستان قاینات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از اتوبوس، هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

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سرهنگ فولادی اظهار کرد: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات بیان کرد: متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.