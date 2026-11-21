باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - اشرفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به توسعه فعالیت تعاونی‌ها در حوزه انرژی‌های نو گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در استان توسعه تعاونی‌های فعال در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است.

او افزود: در همین راستا ۳۱ تعاونی در سطح استان در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی های تجدیدپذیر راه‌اندازی شده است.

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اشرفی اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی مرتبط با این تعاونی‌ها که وارد مدار شده‌اند، در حال حاضر ۱۳ مگاوات است و توسعه این بخش می‌تواند نقش مهمی در تأمین انرژی، ایجاد اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به ایجاد ۴۷۰ فرصت شغلی جدید از ابتدای سال تصریح کرد: رویکرد ما در تشکیل تعاونی‌های جدید، توجه به نیاز‌های واقعی شهرستان‌ها و توسعه فعالیت‌ها در حوزه‌هایی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های محلی است.