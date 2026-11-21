باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در نخستین بازی هفته دهم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی اش آلیانز آرنا به مصاف کلن رفت.

برخلاف انتظارات در دقیقه ۱۲ میکی مور روی یک همکاری تماشایی موفق شد دروازه بایرن مونیخ را باز کند تا هواداران باواریایی‌ها در سکوت محض فرو بروند.

هری کین ستاره انگلیسی بایرنی‌ها در دقیقه ۲۰ به دلیل مصدومیت از بازی خارج شد و تام بیشهوف جایگزین او شود تا ادامه بازی برای شاگردان کمپانی سخت‌تر شود.

ناتانائیل براون در دقیقه ۳۶ با شوتی زمینی از پشت محوطه جریمه موفق شد قفل دروازه کلن را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود.

در ادامه شب بد بایرنی‌ها میشل اولیسه نیز مصدوم شد و تیم بیندر در دقیقه ۴۶ جایگزین او شد.

در ادامه بایرن مونیخ با وجود نبود هری کین و میشل اولیسه روی دروازه کلن حمله می‌کرد، اما هربار دروازه کلن بسته ماند تا در نهایت با تساوی ۱ - ۱ به پایان برسد.

بایرن مونیخ با این تساوی ۲۲ امتیازی شد و همچنان در صدرجدول قرار دارد، اما دورتموند ۲۱ امتیازی امروز فرصت تا با پیروزی مقابل مونشن گلادباخ به تنهایی در صدرجدول قرار گیرد.