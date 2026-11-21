باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به بارش های پیش رو، کشاورزان نسبت به تسریع در کاشت محصولات پاییزه اقدام کنند.

وی با تاکید بر تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به مکان های مسقف افزود: با توجه به وزش باد شدید، گلخانه داران نسبت به بررسی استحکام سازه های گلخانه ای جهت حفاظت از ادوات کشاورزی اقدام کنند.

رفیعی با تاکید بر محافظت از کندوهای زنبور عسل بویژه در ارتفاعات بیان کرد: پرورش دهندگان نسبت به بازدید و تنظیم دریچه های ورودی و خروجی استخرهای پرورش ماهی و پاکسازی و تعویض آب استخرها اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی ادامه داد: کشاورزان نسبت به کارتن پیچی دور نهال های جوان برای کنترل برخی آفات و تسریع در برداشت ذرت به علت کاهش دما و سرمازدگی اقدام کنند، همچنین استفاده از قیم در درختان بارده مرکبات را در دستور کار قرار بگیرند.

وی با تاکید بر استفاده از ضدیخ در ماشین آلات کشاورزی گفت: کشاورزان نسبت به تعجیل در خروج آب های راکد و پیشگیری از ماندابی شدن باغ اقدام کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز شنبه جوی آرام در غالب مناطق کشور خواهیم داشت، در بعدازظهر یکشنبه در شمال غرب و دوشنبه در نوار شمالی کشور بارش پیش‌بینی شده است.