\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0642\u0635\u0627\u0635 \u062d\u0642 \u0645\u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0648\u0644 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af\u060c \u0634\u06a9\u0633\u062a\u0646 \u062e\u0637 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647\u060c \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u062d\u0644\u0642\u0647 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647 \u0648 \u062a\u0627\u062c \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0