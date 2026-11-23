باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: براساس مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، با نرخ توافقی شیر خام به قیمت هر کیلو ۶۸ هزار تومان توافق شد.

به گفته وی، اگر قیمت تمام شده بیش از نرخ فروش محصول باشد، تولید نابود می شود که دیگر قابل بازگشت نیست، از این رو دولت باید همانند دیگر کشورها برای محصولات پروتئینی هزینه کند، در غیراین صورت ناگریز به تامین هزینه برای دارو می شود.

آزاد ادامه داد: با تعطیلی واحدهای دامداری و کشتار دام های مولد، تبعات بسیار سنگین است، از این رو دولت باید از طریق کالابرگ مصرف کننده را حمایت کند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیر خام تا پایان سال به بیش از ۱۳ میلیون تن برسد.