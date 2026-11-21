باشگاه خبرنگاران جوان - سد سفیدرود، که با نام سد منجیل نیز شناخته می‌شود، در شهرستان رودبار استان گیلان و در مجاورت شهر منجیل واقع شده است. این سد بر روی رودخانه سفیدرود، در محل تلاقی دو رود قزل‌اوزن و شاهرود ساخته شده و از قدیمی‌ترین سد‌های ایران به شمار می‌رود. این دریاچه چشم‌نواز در میان کوه‌ها و تپه‌های اطراف، منظره‌ای دل‌انگیز و آرامش‌بخش ایجاد کرده و هرساله گردشگران بسیاری را به خود جذب می‌کند.

از سوی دیگر وجود نیروگاه بادی ایران و خاورمیانه نیز در این شهر قرار دارد با توجه به وجود توربین‌های بادی و سد و دریاچه منجیل در کنار این شهر و بازار یکشنبه بازار و به علت موقعیت جغرافیایی خاص و وزش باد‌های شدید به ویژه در فصل تابستان و وجود باغ‌های زیتون، بهترین مکان برای توسعه گردشگری است. این شهر به دلیل اینکه در بین شهر‌های قزوین، تهران، کرج و رشت واقع شده، مورد استقبال مسافران قرار دارد.

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منبع: سالار خطیر - گیلان

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