باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز در سطح استان هرمزگان شرایط جوی آرامی حاکم خواهد بود. در همین حال، وضعیت دریایی مناطق مختلف استان متفاوت گزارش شده است؛ دریای عمان و تنگه هرمز کمی مواج است، اما در خلیج فارس، فراساحل غربی استان و مناطق جنوبی و غربی جزایر کیش و لاوان به دلیل وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، دریا مواج پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به این شرایط، توصیه شده است تمهیدات لازم در بنادر غربی استان صورت پذیرد و شناورهای تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری نمایند. از لحاظ دمایی نیز تغییر محسوسی در استان رخ نخواهد داد و دمای هوا تا اواسط هفته جاری ثابت می‌ماند.

منبع خبر:هواشناسی هرمزگان