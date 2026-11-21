باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - متن پیام نخعی رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی و نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«بسیج، مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده‌اند.» (امام خمینی ره)

هفته بسیج، یادآور ایثارگری‌ها، اخلاص و فداکاری‌های مردانی است که در بحران‌ها و عرصه‌های سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی، با بصیرت و ولایت‌مداری، دژ محکم این مرز و بوم بوده‌اند. تفکر بسیجی، نه فقط یک تشکل، بلکه نماد بارز خدمت بی‌منت، کارآمدی، مقاومت و حضور فعال در تمامی میدان‌های علمی، فرهنگی، سازندگی و دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی است.

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استان سرافراز خراسان جنوبی نیز همواره مهد مردمان ولایت‌مدار، مرزدارانی غیور و بسیجیانی باایمان بوده است که در سخت‌ترین شرایط، با تکیه بر خودباوری و فرهنگ جهادی، سربلندی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را رقم زده‌اند. امروز نیز در شرایط حساس کنونی کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج و تعمیم این روحیه وحدت‌آفرین، امیدبخش و گره‌گشا در تمامی ابعاد مدیریتی و اجرایی کشور هستیم.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان امنیت و حریم، و تبریک هفته بسیج به تمامی بسیجیان مخلص، غیور و فداکار به‌ویژه مردم شریف و ولایت‌مدار استان خراسان جنوبی، دوام توفیقات همگان را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از خداوند متعال مسئلت دارم.

مصطفی نخعی

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی و نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه