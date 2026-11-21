باشگاه خبرنگاران جوان - یاسین شعاری پینگ پنگ باز استان مازندران مدال طلای مسابقات تنیس روی میز پسران زیر ۱۵ سال دسته برتر کشور را بر گردن آویخت.

دیدار‌های پایانی دسته برتر پنگ پنگ پسران کسورشامگاه جمعه در خانه تنیس روی میز شیراز برگزار شد که یاسین شعاری از مازندران با عملکردی موفق بر سکوی نخست ایستاد. پاکزاد رحیمیان از کردستان عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و علی زینلی از اصفهان نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

داریوش ضرغام پور مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز گفت: این رقابت‌ها با شرکت ۲۳۴ ورزشکار برگزار شد که پینگ پنگ بازان ابتدا در دسته آزاد به مدت دو روز در جدول گروهی و حذفی با هم رقابت کردند و سپس ۸ نفر برتر با ۸ نفر برتر دور قبل که در قائم شهر برگزار شده بود به مدت ۲ روز و به صورت گروهی مسابقه دادند.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز گفت: ۱۲ نفر برتر این رقابت‌ها به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت خواهند شد.

منبع: ورزش و جوانان فارس