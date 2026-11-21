باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - زهیر اصفهانی، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به روند مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: پیشنهاد‌های واشنگتن پیچیده‌تر از انتقال ساده پیام میان دو طرف است و آمریکا تلاش می‌کند با به تأخیر انداختن روند تصمیم‌گیری، ابتکار عمل را حفظ کند؛ رویه‌ای که پیش از درگیری‌های گذشته نیز مشاهده شده و می‌تواند زمینه‌ساز غافلگیری و تشدید تنش باشد.

وی با اشاره به رویکرد رسانه‌ای دونالد ترامپ افزود: ترامپ از رسانه به‌عنوان ابزار اصلی نبرد سیاسی استفاده می‌کند و با طرح مواضع متناقض، درصدد سردرگم کردن طرف مقابل و سلب قدرت تصمیم‌گیری از آن است. این رفتار را می‌توان بخشی از تاکتیک مذاکراتی او دانست؛ هرچند در مقابل، ضرورت پاسخگویی و تبیین مواضع ایران در برابر تحولات و اظهارات آمریکا نیز وجود دارد.

ابهام‌آفرینی، ابزار ترامپ برای سردرگم کردن طرف مقابل است

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به نقش قطر و عمان در تحولات منطقه تصریح کرد: این دو کشور طی سال‌های گذشته بیشتر نقش مدیریت تنش را ایفا کرده‌اند و تلاش داشته‌اند با توجه به منافع منطقه‌ای و وابستگی امنیت خلیج فارس به ثبات، مانع فروپاشی مسیر مذاکرات شوند. با وجود پیچیدگی و دشواری گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا، قطر و عمان به‌عنوان دو همسایه ایران در حفظ آرامش منطقه نقش مؤثری داشته‌اند.

اصفهانی با اشاره به فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و محاصره دریایی علیه ایران خاطرنشان کرد: فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران، در کنار مشکلات معیشتی مردم، هزینه‌هایی را نیز به اقتصاد این کشور تحمیل کرده است. افزایش قیمت سوخت در آمریکا، هزینه‌های نظامی و لجستیکی حضور نیرو‌های این کشور در منطقه و فشار بر جامعه آمریکایی نشان می‌دهد تقابل با ایران برای واشنگتن نیز بدون پیامد نیست. در مقابل، ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود و مدیریت تنگه هرمز توانسته بر معادلات انرژی و حمل‌ونقل دریایی اثرگذار باشد.

مدیریت تنگه هرمز، معادلات آمریکا در منطقه را پیچیده کرده است

وی درباره وضعیت تنگه هرمز و ادعا‌های آمریکا در زمینه کنترل این آبراه گفت: با وجود ادعا‌های واشنگتن درباره اسکورت کشتی‌ها و کنترل مسیر‌های دریایی، همچنان اختلال در تردد، افزایش هزینه‌های بیمه کشتیرانی و نگرانی در حوزه حمل‌ونقل مشاهده می‌شود. استمرار این وضعیت و تلاش برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز، شرایط را برای آمریکا و متحدانش دشوار کرده و ادامه پشتیبانی نظامی و اسکورت در بلندمدت با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود.

اصفهانی در ادامه با انتقاد از رویکرد غرب در قبال پرونده هسته‌ای ایران اظهار داشت: موضوع حقوق هسته‌ای ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با نگرانی‌های امنیتی غرب گره خورده، در حالی که پرونده ایران بیش از آنکه ماهیتی فنی داشته باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گرفته است.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: ایران با وجود پایبندی به تعهدات خود، حمایت و تضمین متقابلی دریافت نکرده و پس از حمله به تأسیسات هسته‌ای، همچنان درخواست دسترسی و نظارت بر این مراکز مطرح می‌شود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل تأکید کرد: شرایط کنونی ضرورت بازنگری جدی ایران در تعهدات و نحوه تعامل با سازوکار‌های بین‌المللی را برجسته کرده است؛ چراکه پذیرفتن هزینه‌های سنگین تعهدات، بدون برخورداری از منافع متقابل و تضمین‌های لازم، منطقی نیست و باید منافع ملی ایران در هرگونه تعامل بین‌المللی در اولویت قرار گیرد.