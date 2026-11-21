باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از دو منبع آگاه از روند تحقیقات گزارش داد که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) در حال بررسی حمله سایبری‌ای است که به پایگاه اطلاعات جرائم این نهاد نفوذ کرده است؛ سامانه‌ای حیاتی که برای تبادل اطلاعات در سطوح فدرال، ایالتی و محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، این دومین مورد نفوذ امنیتی به «مرکز ملی اطلاعات جرائم» (NCIC) طی ماه‌های اخیر به شمار می‌رود. این مرکز برای تبادل اطلاعات لحظه‌ای درباره احکام قضایی، افراد مفقودشده، اموال مسروقه و بررسی سوابق افراد استفاده می‌شود.

اف‌بی‌آی تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده است.

این حادثه امنیتی هم‌زمان با مجموعه‌ای از قطعی‌های برق و تهدید‌های سایبری رخ داده است که نهاد‌های دولتی، بانک‌ها و بخش ارتباطات آمریکا را تحت تأثیر قرار داده و به توقف سراسری پرواز‌ها و عملیات زمینی در این کشور منجر شده است؛ اقدامی که از سال ۲۰۰۱ تاکنون سابقه نداشته است.

منبع: سی ان ان