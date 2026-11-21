باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران تعداد کشته شدگان موتور سوار‌ها در حوادث ترافیکی در شش ماهه سالجاری را ۶۵ نفر (۶۳ نفر مرد و ما بقی زن) در استان مازندران اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد افزایش داشت.

او با بیان اینکه تعداد ۶۸ درصد از فوت شدگان در محور برون شهریی و راه روستایی و ما بقی در محور درون شهری به وقوع پیوست، افزود: ساری با ۱۴، بابل با ۱۰ و جویبار با ۵ مورد بیشترین و شهرستان‌های بابلسر، بهشهر، سیمرغ و نوشهر هر کدام با تعداد یک نفر کمترین تلفات موتور سوار را دارند.

عباسی گفت: بر اساس آمار بیشترین فوتی در مرداد ماه با ۱۶ فوتی، تیر ماه با ۱۲ و فروردین با ۱۰ مورد به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

او افزود: بیشترین گروه سنی که مرگ موتور سوار‌ها در آن اتفاق افتاده، گروه سنی ۲۱ تا ۳۰ سال با آمار ۱۹ فوتی و گروه سنی کمتر از ۱۰ سال با ۲ فوتی گزارش شده است.

عباسی با اشاره به اینکه تعداد ۲۳۱ نفر شش ماهه سالجاری در تصادفات رانندگی کشته شدند که ۶۵ درصد آن مربوط به موتور سوار‌ها هست، گفت: شایعترین علت مرگ موتورسوران در تصادفات، ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن و سپس خونریزی وسیع، صدمات و شکستگی‌های متعدد از عوامل دیگر منجر به مرگ در موتورسواران در شش ماهه ماهه سالجاری بوده که امید می‌رود با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی شاهد کاهش چشمگیر آن باشیم.