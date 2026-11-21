باشگاه خبرنگاران جوان - در ۲۰ اکتبر ۱۹۴۴، بمب‌افکن‌های آمریکایی در جریان یک اشتباه مسیریابی، بمب‌های خود را بر سر مدرسه‌ای در منطقه گورلای ایتالیا فرو ریختند و ۱۸۴ دانش‌آموز و معلمانشان را به کام مرگ فرستادند. از آن بمباران تنها پنج دانش‌آموز جان سالم به در بردند و آمریکا حتی پس از گذشت دهه‌ها، بابت این فاجعه عذرخواهی نکرد.

این روایت در میناب، غزه، یمن و لبنان نیز با قربانی شدن کودکان تکرار شده است؛ از ۱۶۸ کودک میناب تا بیش از ۲۱ هزار کودک شهید در غزه و هزاران کودک قربانی جنگ یمن. در روز جهانی کودک، کودکان آواره فلسطینی خواستار حق آموزش، بهداشت، امنیت و زندگی شرافتمندانه‌اند؛ حقوقی که زیر سایه جنگ و حملات نظامی نیروی نیابتی آمریکا، یعنی رژیم صهیونیستی، از آنان دریغ شده است.