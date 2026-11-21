باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رادان با گرامیداشت یاد و خاطر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: هفته بسیج فرصتی است تا از بسیجیانی که در طول این سال‌ها برای خدمت به مردم پیش‌قدم بوده‌اند قدر دانی کنیم.

وی با اشاره به سابقه همکاری بسیج و مجموعه انتظامی کشور افزود: همراهی بسیجیان با مجموعه انتظامی کشور، چه در خدمت‌رسانی به مردم و چه در کمک به حفظ نظم و امنیت عمومی، سابقه‌ای دیرینه دارد. آنچه امروز شاهد آن هستیم، تقویت همکاری‌ای است که از سال‌های گذشته شکل گرفته و در شرایط کنونی، با ارتباط نزدیک‌تر و هماهنگی بیشتر دنبال می‌شود.

فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر استمرار این همکاری تصریح کرد: همکاری بسیج و فراجا محدود به شرایط جنگی امروز نیست و در آینده کما فی السابق با قوت هر چه بیشتر ادامه خواهد یافت.

سردار رادان در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای بسیج، بویژه رهبر شهید که خود مصداق بارز بسیجی مخلص بودند، از تلاش‌های شبانه روزی بسیجیان کشور، قدردانی کرد.