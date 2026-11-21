باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منال رضوان، فرستاده ویژه عربستان سعودی در امور مذاکرات و تلاش‌های صلح، در نشستی در ناپل با تأکید بر ضرورت تداوم گفت‌و‌گو با ایران، خواستار ارائه تضمین‌های امنیتی متقابل برای جلوگیری از وقوع دور تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه شد.

رضوان اظهار داشت ریاض در کنار پیگیری مسیر دیپلماتیک، به تقویت توان بازدارندگی خود ادامه خواهد داد. وی همچنین امنیت عربستان را وابسته به ثبات کشور‌های همسایه، از جمله ایران، دانست.

فرستاده ویژه عربستان در ادامه درباره گروه‌هایی از جمله انصارالله یمن، گروه‌های مسلح عراقی و حزب‌الله اظهارنظر کرد و مدعی شد این گروه‌ها، با توجه به شرایط داخلی و سیاسی کشور‌های خود، رویکرد‌های متفاوتی دارند. وی همچنین ادعا کرد این گروه‌ها با وجود برخورداری از استقلال عمل در برخی مقاطع، همچنان با ایران ارتباط و پیوند دارند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران حمایت نظامی از انصارالله یمن را رد کرده و همواره بر ضرورت حل‌وفصل مسائل منطقه از مسیر گفت‌و‌گو، احترام به حاکمیت کشور‌ها و پرهیز از مداخله خارجی تأکید داشته است.

تأکید مقام سعودی بر تضمین‌های امنیتی متقابل می‌تواند در چارچوب ضرورت کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای ارزیابی شود؛ مسیری که تحقق آن مستلزم پرهیز از طرح ادعا‌های اثبات‌نشده و توجه به نگرانی‌های امنیتی همه کشور‌های منطقه است.

منبع: الجزیره