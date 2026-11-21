باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارشی که روز جمعه در رسانه‌ها منتشر شد، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با صدور دستورالعملی محرمانه که هفته گذشته ابلاغ شد، محدودیت‌های جدیدی بر روابط دفاعی میان ایالات متحده و کانادا اعمال کرده است.

روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد که این روزنامه متن یادداشت مذکور را بررسی نکرده و اطلاعات خود را به نقل از مقام‌هایی منتشر کرده است که با موضوع آشنایی دارند و به شرط ناشناس ماندن سخن گفته‌اند. یکی از این مقام‌ها اظهار داشت که کانادایی‌ها احتمالاً این اقدام را «سیلی به صورت خود» تلقی خواهند کرد.

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، گفت این نهاد اقداماتی را برای اطمینان از آن انجام می‌دهد که تعاملات با کانادا در راستای پیشبرد اهداف ملموس دفاعی آمریکا باشد. وی تأکید کرد که این دستورالعمل بر تبادل اطلاعات دفاعی یا همکاری‌ها در چارچوب ناتو و فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی (نوراد) تأثیری نخواهد گذاشت.

یکی از مقام‌های یکی از کشور‌های عضو پیمان «پنج چشم» ـ ائتلاف اطلاعاتی متشکل از استرالیا، کانادا، نیوزیلند، انگلیس و آمریکا ـ گفت واشنگتن هیچ نشانه رسمی مبنی بر تغییر در روند تبادل اطلاعات ارائه نکرده است؛ با این حال، مقام‌های آمریکایی طی یک سال گذشته در چندین بستر اطلاعاتی، داده‌های کمتری را به اشتراک گذاشته‌اند.

در این گزارش آمده است که این اقدام، اختلافات گسترده‌تری را عمیق‌تر می‌کند؛ اختلافاتی که با اظهارات مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره الحاق کانادا به ایالات متحده و همچنین جنگ تجاری ناشی از اعمال تعرفه بر فولاد، آلومینیوم و دیگر کالا‌ها همراه بوده است.

در واکنش به این اقدامات، اتاوا تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای اعمال کرد و مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در ماه مارس اعلام کرد که این کشور هزینه‌های دفاعی خود را به دو درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است.

اظهارات پیشین هگست نیز به تشدید تنش‌ها دامن زده است. دیوید مک‌گینتی، وزیر دفاع کانادا، در ماه اوت اعلام کرد که انتشار مطلبی از سوی هگست در شبکه‌های اجتماعی، با شأن و جایگاه اداری او تناسب نداشته است.

ترامپ روز جمعه گفت کانادا احساس «جسارت و اعتمادبه‌نفس بیش از حد» پیدا کرده است و واشنگتن دیگر نمی‌تواند اجازه دهد این کشور چنین احساسی داشته باشد.

وزارت دفاع ملی کانادا هنوز به درخواست خبرگزاری آناتولی برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ نداده است.

منبع: آناتولی