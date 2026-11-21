باشگاه خبرنگاران جوان - جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز کردند، پس از بیش از هشت ماه، اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن، طرف‌هایی که در شکل‌گیری تجاوز نقش داشته‌اند، می‌کوشند جای متجاوز و قربانی را تغییر دهند و هزینه‌های جنگ را به کشوری تحمیل کنند که خود هدف حمله قرار گرفته است. درخواست شورای همکاری خلیج فارس برای دریافت غرامت از ایران در شورای امنیت سازمان ملل، بخشی از یک سناریوی سیاسی برای بازتعریف روایت جنگ و جبران ناکامی‌های راهبردی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن است.

برای فهم ماهیت این سناریو، باید به نقطه آغاز بحران بازگشت. ایران آغازگر این جنگ نبود. آمریکا و رژیم صهیونیستی حمله به خاک ایران را آغاز کردند؛ حملاتی که به شهادت هزاران شهروند غیرنظامی، زنان و کودکان، مقام‌های سیاسی و فرماندهان نظامی انجامید و زیرساخت‌های حیاتی، مراکز اقتصادی و تأسیسات غیرنظامی کشور را هدف قرار داد. بنابراین، هرگونه بحث درباره مسئولیت حقوقی و مالی پیامد‌های این جنگ، بدون توجه به منشأ تجاوز، تلاشی برای تحریف واقعیت است.

در این میان، نقش برخی کشور‌های عربی منطقه را نمی‌توان نادیده گرفت. این کشور‌ها به‌جای اتخاذ موضعی مستقل و تلاش برای جلوگیری از گسترش جنگ، در سطوح مختلف با آمریکا همراهی کردند. بخشی از این همراهی از طریق در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی، حریم هوایی و امکانات لجستیکی برای عملیات نظامی آمریکا علیه ایران صورت گرفت و بخشی دیگر در قالب حمایت سیاسی و دیپلماتیک از اقدامات واشنگتن و تل‌آویو بروز یافت. در واقع، برخی دولت‌های منطقه نه‌تنها در برابر تجاوز سکوت کردند، بلکه با فراهم‌کردن امکانات عملیاتی، عملاً به بخشی از معادله جنگ تبدیل شدند.

اکنون همین کشور‌ها در شورای امنیت از ایران مطالبه غرامت می‌کنند. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشست ۱۳ نوامبر شورای امنیت، مدعی استفاده ایران از بیش از ۷ هزار موشک و پهپاد علیه کشور‌های عضو این شورا شد و خواستار پاسخ‌گویی تهران و پرداخت غرامت شد.

اما پرسش اساسی اینجاست: آیا می‌توان پیامد‌های یک جنگ را از علت آغاز آن جدا کرد؟ آیا کشور‌هایی که خاک و امکانات خود را در اختیار نیرو‌های متجاوز قرار داده‌اند، می‌توانند بدون پاسخ‌گویی درباره نقش خود، صرفاً با اشاره به خساراتی که در جریان جنگ متحمل شده‌اند، خود را قربانی معرفی کنند؟

این همان تناقض بزرگی است که در موضع اخیر شورای همکاری خلیج فارس دیده می‌شود. کشور‌های عربی می‌خواهند هزینه‌های ناشی از جنگ را به ایران منتقل کنند، اما درباره سهم خود در فراهم‌کردن مقدمات و امکانات تجاوز سکوت می‌کنند. گویی آمریکا و اسرائیل می‌توانند از پایگاه‌های مستقر در منطقه برای حمله به ایران استفاده کنند، اما کشور‌های میزبان هیچ مسئولیتی در قبال پیامد‌های قابل پیش‌بینی این تصمیم نداشته باشند.

واقعیت این است که ایران در این جنگ، برخلاف محاسبات اولیه واشنگتن و برخی پایتخت‌های عربی، نه‌تنها تسلیم نشد، بلکه توانست هزینه‌های تجاوز را به طرف مقابل و حامیان منطقه‌ای آن تحمیل کند. یکی از اهداف راهبردی ایران در این نبرد، تغییر محاسبات هزینه و فایده برای متجاوزان بود؛ به این معنا که هیچ قدرتی نتواند بدون پرداخت هزینه سنگین، امنیت و ثبات ایران را هدف قرار دهد.

برای برخی دولت‌های عربی، جنگ فرصتی برای تحقق یک آرزوی دیرینه بود: تضعیف راهبردی ایران و تغییر موازنه قدرت در منطقه به نفع خود. آنها تصور می‌کردند با همراهی آمریکا و اسرائیل، می‌توانند از نتیجه این تقابل بهره‌مند شوند و در نظم منطقه‌ای پس از جنگ جایگاه بالاتری به دست آورند. اما این محاسبه به قمار روی اسب بازنده شباهت داشت. نه‌تنها سناریوی فروپاشی یا تسلیم ایران محقق نشد، بلکه گسترش دامنه بحران، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور‌های میزبان نیرو‌های آمریکایی را نیز با مخاطره جدی روبه‌رو کرد.

از این منظر، مطالبه غرامت از ایران را باید تلاشی برای انتقال مسئولیت شکست محاسباتی به طرف مقابل دانست. هنگامی که فشار نظامی نتوانسته اهداف مورد انتظار را محقق کند و هزینه‌های جنگ به داخل کشور‌های منطقه نیز سرایت کرده است، اکنون تلاش می‌شود از مسیر دیپلماسی و سازوکار‌های حقوقی، روایت دیگری از جنگ ساخته شود؛ روایتی که در آن، ایران به‌جای متجاوزان در جایگاه متهم قرار گیرد...

منبع: روزنامه اینترنتی صدای ایران