باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - فخرالدین کشاورز از برقراری پرواز مستقیم در مسیر شیراز ـ نجف ـ شیراز خبر داد و گفت: این مسیر هوایی با همکاری شرکت هواپیمایی پارس در برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی شیراز قرار گرفته است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس افزود: برقراری این مسیر با هدف تسهیل سفر مسافران و زائران به نجف اشرف و توسعه ارتباطات هوایی فرودگاه شیراز با مقاصد منطقه‌ای انجام شده است.

او ادامه داد: بر اساس برنامه، نخستین پرواز روز پنجشنبه ۲۸ آبان، ساعت ۱۲:۱۵ از شیراز به مقصد نجف انجام شد و پرواز برگشت ساعت ۱۹ در فرودگاه شیراز به زمین نشست.

کشاورز خاطرنشان کرد: برقراری این مسیر، علاوه بر تسهیل سفر به نجف، امکان ارتباط هوایی مناسب‌تر با سایر مقاصد منطقه‌ای و کشور‌های حوزه خلیج فارس را فراهم می‌کند.