باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با عملیات جست‌وجوی خلبان آمریکایی در اصفهان، گزارش‌هایی درباره استفاده از نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس برای فریب نیرو‌های ایرانی منتشر شد؛ بدافزاری اسرائیلی که قابلیت نفوذ به تلفن همراه، دسترسی به اطلاعات، ضبط صدا و ردیابی موقعیت کاربران را دارد. سابقه استفاده از این ابزار علیه خبرنگاران و کارکنان الجزیره و همچنین پرونده هک تلفن همراه جمال خاشقچی، از دیگر نمونه‌های مطرح‌شده درباره پگاسوس است.

ایران نیز پس از حمله استاکس‌نت به تأسیسات هسته‌ای نطنز، مسیر تقویت توان سایبری خود را دنبال کرد؛ حمله‌ای که با همکاری آمریکا و واحد ۸۲۰۰ اسرائیل انجام شد و هزاران سانتریفیوژ را از کار انداخت، اما متخصصان ایرانی با مهار آن از ادامه غنی‌سازی محافظت کردند. پرونده‌هایی مانند حملات سایبری به بانک‌ها و زیرساخت‌های آمریکا و اختلال در خدمات دولت آلبانی که در زمان وقوع منتسب به ایران شدند، نشان می‌دهد ایران در کنار توان نظامی متعارف، به ظرفیت‌هایی برای افزایش هزینه تقابل با قدرت‌های بزرگ دست یافته است.