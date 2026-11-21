باشگاه خبرنگاران جوان -عباس اسکندری‌پور گفت: طرح توزیع شیر مدارس با هدف ارتقای سلامت و بهبود وضعیت تغذیه دانش‌آموزان ابتدایی استان اجرا می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در مجموع ۳۰ نوبت شیر میان دانش‌آموزان توزیع خواهد شد.

وی اضافه کرد: توزیع شیر در طول سال تحصیلی به‌صورت هفته‌ای ۲ بار انجام می‌شود و مدارس ابتدایی دولتی استان مشمول این طرح هستند.

وی با اشاره به تامین اعتبار اجرای این طرح، بیان کرد: هزینه‌های مربوط به اجرای طرح از محل اعتبارات ملی و از طریق وزارت آموزش و پرورش تامین می‌شود.

اسکندری‌پور درباره مشخصات شیر توزیعی نیز گفت: شیر‌های در نظر گرفته‌شده برای دانش‌آموزان در بسته‌بندی‌های ۲۰۰ سی‌سی، از نوع استریل و با ۲.۵ درصد چربی هستند و نظارت بر کیفیت و سلامت محصولات بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی استان و سازمان غذا و دارو قرار دارد.

وی با بیان این‌که شیر‌های استریل به دلیل نوع فرآوری و بسته‌بندی به شرایط نگهداری ویژه‌ای نیاز ندارند، افزود: با توجه به ماهیت این محصولات و توزیع مستمر آنها، زیرساخت خاصی برای نگهداری شیر در مدارس مورد نیاز نیست.

وی همچنین از پیش‌بینی توزیع یک ماده غذایی مکمل در کنار شیر خبر داد و گفت: امسال بیسکویت سبوس‌دار غلات حاوی شهد توت نیز برای تغذیه دانش‌آموزان در نظر گرفته شده‌است.