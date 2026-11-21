باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در همایش سالانه بازار سرمایه با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاست‌های بازار پول و سرمایه گفت: با توجه به صحبت‌هایی که با آقای دکتر همتی و آقای دکتر مدنی‌زاده داشتیم، امیدواریم همزمان با نهایی شدن تصمیمات هیئت عالی بانک مرکزی درباره عوامل مختلف بازار پول، به‌ویژه نرخ سود، در زیرساخت‌های بازار سرمایه نیز بازنگری کنیم تا زمینه رشد و رونق اقتصاد فراهم شود.

وی افزود: هر زمان و به هر ترتیبی که صلاح باشد، با تصمیم‌گیری آقای دکتر مدنی‌زاده آمادگی داریم دست به دست هم بدهیم و در حد توان خود به رونق اقتصاد کمک کنیم.

رئیس سازمان بورس در ادامه با بیان اینکه پنج درخواست از مسئولان اقتصادی کشور دارد، اظهار کرد: همکاران ما در بازار سرمایه چند موضوع را انتظار دارند که نخستین آن، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری بنگاه‌های اقتصادی مشکلات زیادی ایجاد کرده است. البته انصافاً طی دو سال گذشته این روند افزایش نیافته و حتی کمتر شده است، اما اگر بتوانیم آن را حذف کنیم، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود.

صیدی دومین درخواست بازار سرمایه را اولویت دادن به بنگاه‌ها در تأمین انرژی عنوان کرد و گفت: می‌دانم که مسئله ناترازی انرژی موضوع دشواری است و همه، هم شهروندان و هم بنگاه‌ها، از آن آسیب می‌بینند؛ اما بنگاه‌ها ضامن اشتغال هستند. اگر تأمین انرژی بنگاه‌ها با زمان‌بندی مشخص انجام شود و قطعی برق، آب و گاز به حداقل برسد، تولید پیش می‌رود، رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد و بازار نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی سومین درخواست را عرضه سهام شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: بازار به‌شدت تشنه عرضه سهام شرکت‌های بزرگ است. البته در این زمینه بعضاً موانع جزئی قانونی وجود دارد که فکر می‌کنم امکان برطرف کردن آنها فراهم باشد. آقای دکتر پورابراهیم و همکارانشان در این مدت زحمات زیادی کشیده‌اند و اقدامات خوبی در مجموعه انجام داده‌اند و می‌توانیم با همکاری یکدیگر این موضوع را نیز محقق کنیم.

رئیس سازمان بورس با اشاره به موضوع سهام شناور آزاد و سهام تودلی ادامه داد: این موضوع به دستور جنابعالی نیاز دارد. آقای مدنی‌زاده مکاتبات لازم را انجام داده‌اند، اما برای تحقق آن، اراده مدیران بنگاه‌ها نیز ضروری است تا هم میزان سهام شناور خود را افزایش دهند و هم سهام تودلی را عرضه کنند.

صیدی چهارمین درخواست بازار سرمایه را مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ دانست و گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ در حال تنظیم است، درخواست داریم مواردی که در واقع حقوق شرکت‌های بورسی و حقوق سرمایه‌گذاران را حفظ می‌کنند، همچنان در این لایحه باقی بمانند.

وی افزود: گاهی اوقات مشوق‌های مالیاتی، چه در دولت و چه در مجلس، کاهش پیدا می‌کنند و در نتیجه بنگاه‌ها آسیب می‌بینند. همچنین مشوق‌هایی برای توسعه و پیشرفت وجود دارد که امیدواریم با دستور و مساعدت مسئولان، این موارد نیز تأمین و حفظ شوند.

رئیس سازمان بورس پنجمین درخواست را نهایی‌سازی و تصویب استاندارد‌های بین‌المللی ارزش‌گذاری عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش همکارانمان و با راهبری آقای دکتر سیف، در حال بومی‌سازی استاندارد‌های بین‌المللی ارزش‌گذاری هستیم آقای مدنی‌زاده این موضوع را ابلاغ کرده‌اند، تیم مربوطه تشکیل شده و لایحه نیز برای نهایی شدن به دولت ارسال شده است تا پس از طی مراحل لازم به مجلس ارائه شود.