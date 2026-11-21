باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا زمانی که به دلیل مقاومت شدید عراقی‌ها در برابر حضور نظامی خود، ناگزیر به خارج شدن نیرو‌های نظامی از این کشور و انتقال آنها به پایگاه‌هایی در اردن و عربستان تن داد، دولت علی الزیدی را برای تضعیف و کنترل مقاومت تحت فشار شدید قرار داد و حتی پرداخت پول صادرات نفت این کشور را به حذف جریانات مقاومت از صحنه سیاسی امنیتی عراق و نیز عاری‌سازی دولت از افراد مقاومت منوط نمود.

این در حالی بود که نخست‌وزیر عراق به‌منظور جلب نظر دولت آمریکا برای بالا بردن عدد مبالغی که وزارت خزانه‌داری این کشور، بیست روز یک‌بار و تحت تشریفات خاص در اختیار عراق قرار می‌داد، از ۲۵۰ میلیون دلار به نزدیک دو میلیارد دلار موافقت کرد که ظاهراً ترامپ با ۳۵۰ میلیون دلار در هر ۲۰ روز موافقت کرد و هم‌زمان به اطلاع علی الزیدی رساند که مبلغ ۳۸ میلیارد دلار از وجوه عراق را برای جبران خسارت‌هایی که مقاومت عراق به مؤسسات و افراد آمریکایی زده‌اند، برداشت کرده است.

اما این دزدی کلان به‌جای آنکه با اعتراض مالباخته روبه‌رو شود، وی را به رقص آورد و مدعی شد توانسته سقف ماهانه را تا ۶۰ درصد افزایش دهد و جالب این است که دولت عراق درآمد ناشی از صادرات نفت خود در سال آینده میلادی را ۱۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده و در سال جاری هم علی‌رغم محدودیت‌های صادراتی ناشی از جنگ در منطقه، دست‌کم ۹۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشته است.

این یعنی در سال جاری دولت عراق تنها ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی را در اختیار داشته و بقیه به‌صورت مصادره یا بلوکه در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داشته است؛ کمااینکه اگر موافقت اخیر ترامپ در دیدار با الزیدی در واشنگتن اجرایی شود، فقط همین درصد از درآمد‌های نفتی در اختیار بغداد قرار خواهد گرفت و البته این ۲۰ درصد هم منوط به محدودسازی مرحله‌ای مقاومت ضدآمریکایی و ضدصهیونی است!

یک سر دیگر آشوب اخیر علیه جریان مقاومت در منطقه بسیار حساس جرف النصر واقع در جنوب استان بغداد و شمال استان بابل، نقشه مشترک اماراتی-سعودی با محوریت ابوظبی می‌باشد.

دخالت‌های امنیتی این دو دولت شرور منطقه البته تازه نیست و مسبوق به سابقه‌ای ۲۵ ساله است و بلافاصله پس از سقوط دولت بعثی شروع شده است، اما تحولات یک سال اخیر در منطقه و به‌خصوص شکست عمیقی که این دو دولت از مقاومت یمن خوردند، به دخالت آنان در عراق شتاب بیشتری داده و عریان‌تر کرد. البته در این بین روی کار آمدن عنصری که وابستگی فکری و عملی شدیدی به امارات دارد هم به این موضوع کمک اساسی کرده است.

علی الزیدی در طول دوره کوتاه نخست‌وزیری‌اش در عمل به‌صورت متحد سعودی و امارات عمل کرده و در خدمت آنان و رودرروی مصالح اسلامی و نیز شیعی در منطقه قرار گرفته است.

بعضی از رسانه‌های عراقی اسنادی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد عربستان و امارات در تلاش هستند تا منطقه حساس جرف النصر که حدود ۲۳ سال ابتدا تحت سیطره گروه تروریستی التوحید و الجهاد به سرکردگی الزرقاوی و سپس تحت سیطره داعش به سرکردگی ابوبکر البغدادی قرار داشت و طی یک عملیات بسیار سخت به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی شهید آزاد شد را به مرکزیت یک فتنه بزرگ برای بی‌ثبات‌سازی عراق و بهره‌برداری‌های کلی دیگر علیه مقاومت منطقه تبدیل نمایند.

بعضی رسانه‌های اماراتی و سعودی به‌طور هماهنگ علیه مقاومت مستقر در این منطقه حساس دروغ‌پراکنی کردند.

اینها منشأ اصلی اتهام قاچاق نفت به کتائب حزب‌الله در جرف النصر بودند، درحالی‌که مقامات محلی از جمله استاندار بابل و هیئتی از نمایندگان مجلس پس از بررسی اتهامات، آن را تکذیب کردند که البته الزیدی در واکنش به تکذیب آنان، استاندار و ۹ نفر دیگر از مقامات محلی را برکنار کرد!

در این بین سرلشکر علی الحمدانی، یک فرمانده ارشد حشدالشعبی، گفت رسانه‌های مخالف درصدد سوق دادن اوضاع به سمت برخورد و درگیری هستند.

وی روز چهارشنبه با رد این ادعا که جرف النصر به مکان استقرار انحصاری کتائب حزب‌الله درآمده است، تصریح کرد یگان‌هایی از تیپ پلیس فدرال و ارتش عراق در کنار نیرو‌های حشدالشعبی در شهر النصر حضور دارند.

درگیری‌های امنیتی بین گروه‌های مختلف در عراق بی‌سابقه نیست. در طول دوره جدید عراق که با سقوط صدام حسین جنایتکار و خائن شروع شد، بار‌ها شاهد سطحی از تنش‌های امنیتی بوده‌ایم، اما آنچه امروز در پس‌زمینه تنش بین دولت و جریانات مقاومت ضدآمریکایی و ضدصهیونی و مرتبطین منطقه‌ای این دو مشاهده می‌کنیم را نمی‌توان در عداد یکی از رخداد‌های محدود امنیتی گذشته دانست. چند خبر در اطراف رخداد جاری منطقه حساس جرف النصر دلالت بر وجود توطئه‌ای عمیق می‌کند.

حدود دو ماه پیش آمریکایی‌ها در هماهنگی با دولت جولانی در سوریه دست‌کم ۱۵۰۰ زندانی خطرناک داعش را از زندانی در سوریه آزاد کرده و به عراق گسیل کردند.

پاره‌ای خبر‌ها بیانگر آن است که این تروریست‌های تکفیری در موقعیت‌های بیابانی استان الانبار و در مجاورت سه کشور سوریه، اردن و سعودی پناه گرفته‌اند و برای به کنترل درآوردن دوباره منطقه جرف النصر در حال آماده شدن هستند.

معاون سابق داعش که چند سالی است از این گروه جدا شده است سه روز پیش گفت داعش به منطقه جرف الصخر-نام پیشین جرف النصر- به‌عنوان یک منطقه مهم راهبردی نگاه می‌کند.

خبر دیگر این است که ۱۳ آبان یک منبع امنیتی استان انبار اعلام کرد در پی احساس نگرانی از غرب استان الانبار، نیرو‌های امنیتی، حشدالشعبی و سایر یگان‌های دیگر دستگاه‌های امنیتی، تدابیر امنیتی شدیدی را در گذرگاه‌های طریبیل در مرز اردن، الولید و القائم در مرز سوریه و عرعر در مرز عربستان به اجرا گذاشته‌اند. این اقدامات در پی رصد تحرکات مشکوک بقایای داعش در صحرای غربی صورت گرفته است.

جالب این است که ابوحسین الحمیداوی فرمانده کتائب حزب‌الله به دلیل وجود عنقریب همین تهدید امنیتی، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای خطاب به رزمندگان کتائب حزب‌الله اعلام کرد: «آینده، چالش‌های بزرگی را در خود دارد و مقابله با این چالش‌ها به نیرو‌هایی نیاز دارد که از صبر، پایداری و احساس مسئولیت بالایی برخوردار باشند.» او افزود تا زمانی که در وجود ما نفسی باقی هست اجازه نخواهیم داد قاتلان، جنایتکاران و تکفیری‌ها باز گردند.

یک منظر هم نقش مقاومت عراق و به‌طور کلی نقش مقاومت منطقه در منازعه گرم میان جبهه حق و جبهه باطل است؛ منازعه‌ای که در نقطه سرنوشت‌ساز آن قرار دارد. در این بین نقش مقاومت عراق در کنار دو ضلع لبنانی و یمنی نقش اساسی است و از این حیث که جغرافیای مقاومت عراق در پیوستگی کامل جغرافیایی با جمهوری اسلامی است، نقش آن حساس‌تر و کارآمدتر می‌باشد.

دولت الزیدی تحت تأثیر و نیز تحت فشار دولت شرور آمریکا و دولت‌های خبیث و خائن امارات و سعودی اعلام کرد اگر دوباره جنگی بین آمریکا و ایران در بگیرد، موضع عراق-برخلاف نظر مردم و مرجعیت و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی عراق- بی‌طرفی و عدم ورود در آن است و پس از آن تلاش کرد تا این موضع ملی تلقی شده و بقیه از آن تبعیت کنند و پس از آن به بهانه بحث انحصار سلاح در دولت، محدودیت علیه واحد‌های مقاومت عراق را شروع کرد، ولی نتوانست این را به نقطه‌ای برساند که برای آمریکا و سعودی اطمینان‌آور باشد و لذا در ۲۵ آبان دستور ورود ارتش به جرف النصر برای درگیر شدن را صادر کرد. در این بین کتائب حزب‌الله ضمن آنکه با صدور بیانیه‌ای به ورود یگان‌های جدیدی از ارتش، پلیس اتحادیه، وزارت کشور، وزارت دفاع و حشدالشعبی خیرمقدم گفت، با ترک منطقه حساس جرف النصر مخالفت نمود.

پس از آن کمیته‌ای با حضور ابوحسین الحمیداوی، فالح فیاض، ابوحسن العامری تشکیل شد و توافقاتی مبتنی بر جلوگیری از درگیری و حل مسئله حضور عملیاتی توأم با حفظ سلاح مقاومت به دست آمد. یکی از افراد نزدیک به مقاومت و مطلع از مباحث این جلسه گفته نتایج خوبی برای پایان دادن بحران جرف النصر به دست آمده است.

اما البته با وجود خوش‌بینی درستی که در این رابطه وجود دارد و اقدامات سختِ شایسته تقدیری که توأمان برای حفظ سلاح مقاومت و جلوگیری از تنش امنیتی بین دولت و مقاومت انجام شده است، با توجه به باقی ماندن عوامل و انگیزه‌های قوی برهم‌زننده این توافق به فکری اساسی‌تر هم برای حفظ اقتدار و آزادی عمل مقاومت نیاز می‌باشد.

منبع: روزنامه کیهان