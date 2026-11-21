باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیرانوند بهترین بازیکن مرد سال فوتبال آسیا پس از بازگشت به ایران در جمع خبرنگاران گفت: این اتفاقی که رخ داد متعلق به مردم عزیزم است. تمام تیم‌هایی که در آن بازی کرده‌ام اگر حمایتم نمی‌کردند، نمی‌توانستم این افتخار را کسب کنم. این اتفاقی که برای من افتاد برای یک روز نبود، من با افتخار اسم باشگاه پرسپولیس و تراکتور را آوردم. افتخارات زیادی در پرسپولیس کسب کردم، راهی بود که از آنجا شروع شد. در پرسپولیس که بودم برای این عنوان نامزد شدم. دو سال خیلی سخت داشتم که هواداران تراکتور پشت من بودند.

وی افزود: به خودم، خانوادم و کشورم افتخار می‌کنم که یک دروازه‌بان این را کسب کرد. امیدوارم بعد از من طولانی نشود و دوباره به ۱۰ سال بعد نرود. تاکنون هیچ بی‌احترامی به هیچ هواداری نکردم، هیچ وقت در زمین عکس‌العملی به هواداران نشان نداده‌ام. در این چند سال که از پرسپولیس جدا شدم، شاید خیلی‌ها انتظار داشتند واکنش نشان داده‌ام. فقط خواستم از حقم دفاع کنم.

بیرانوند تصریح کرد: وقتی از شما انتقاد می‌شود نیاز به تمرکز دارید. من هر کسی درباره‌ام صحبت کرده، شما ندیدید که در فضای مجازی پاسخ او را بدهم. کسی بدبخت نشده و انتظار نداشته باشید که بیرانوند تغییر کند. سعی می‌کنم اتفاقاتی که بیرون از فوتبال می‌افتاد را مدیریت کنم و صبورتر شوم. اگر فردا اعلام کنند معاف هستم، هیچوقت قبول نمی‌کنم چرا که سه ماه بیشتر نمانده است. اگر می‌خواستند کمک کنند باید در زمان خودش می‌کردند. قربانی شدم، به خاطر مردم سربازی رفتم و به خاطر آنها تمامش می‌کنم. دنبال این نیستم که به کسی زنگ بزنم تا معافم کند. سربازی باعث افتخار من است.

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: با عملکردی که در این چند سال داشتم، حس خوبی داشتم. دو، سه شب بود که نخوابیده بودم. اکنون از وضعیت قرارداد با تراکتور صحبت نکنیم. تا آخر فصل با تراکتور قرارداد دارم. اگر مردم نبودند، بیرانوند این جایگاه را نداشت. وظیفم بوده که از پرسپولیس تشکر کنم و به هیچ چیز دیگری فکر نکرده‌ام. من رابطه خوبی با هواداران پرسپولیس دارم، این کینه‌ای هم که دارند، کینه دوست داشتنی است. خودشان می‌دانند که چقدر مرا دوست دارند، شاید می‌خواستند با اقدام علیه من، روی روند تراکتور اثر بگذارند.

بیرانوند عنوان کرد: تیم تراکتور امسال راه سختی برای قهرمانی دارد و امیدوارم به آنها کمک کنم. سردار آزمون دیروز به من زنگ زد و جوابش را ندادم، به او گفتم می‌خواهم سه تا چهار ساعت خودم را بگیرم. از همه دوستان تشکر می‌کنم. کل ایران به من تبریک گفتند. بیشترین تبریک را از استان لرستان داشتم. افتخاری برای کشور و جامعه فوتبال بود.

وی در واکنش به انتقاد حسن روشن از او گفت: من قربان حسن آقای روشن بروم و خیلی او را دوستش دارم. یک اسطوره است و به او احترام می‌گذارم. جای پسر او هستم و دستش را می‌بوسم. شاید صحبتی کردم که به او برخورده، سعی می‌کنم از اکنون به بعد دقت بیشتری داشته باشم.