باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات کشوری اینلاین اسلالوم در شاخه اسپیداسلالوم، به میزبانی نجف‌آباد استان اصفهان طی روز‌های پنجشنبه و جمعه، در رده‌های سنی بزرگسالان، جوانان، نوجوانان و نونهالان برگزار شد و در نهایت با پایان مسابقات نیز نفرات برتر رده‌های سنی مشخص شدند.

در رده سنی بزرگسالان بخش دختران، ترانه احمدی، رومینا سالک و کیانا کریمی، هر سه از استان اصفهان، به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند. در رده جوانان، کیمیا کریمی، ریحانه مصطفایی و زینب فقهی، هر سه از اصفهان، در جایگاه‌های اول تا سوم ایستادند.

در رده نوجوانان، نازنین فرشچی از همدان عنوان نخست را به دست آورد، ستیلا آنالویی و هستی بهارلویی از اصفهان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند. در نونهالان گروه یک، مرسانا هادی دستجردی از اصفهان اول شد، آنیا احمدی از البرز در جایگاه دوم قرار گرفت و السا سادات شکراللهی از اصفهان عنوان سوم را کسب کرد.

در نونهالان گروه دو، النا بابایی از اصفهان قهرمان شد، آوینا سادات نمازیان از کرمان به مقام دوم رسید و دنیز غزنوی از قزوین سوم شد. همچنین در نونهالان گروه سه، مهنیا مظهری از سمنان عنوان نخست را کسب کرد و فاطمه زهرا شیخی و آلما دارایی از اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش پسران نیز، در رده سنی بزرگسالان، سبحان خسروانی از اصفهان عنوان نخست را به دست آورد، متین نجفیان دیگر نماینده اصفهان دوم شد و مهدی عزیزان از آذربایجان شرقی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده جوانان، امیرحسین اصلانی از اصفهان قهرمان شد، حسین‌علی عظیما در جایگاه دوم ایستاد و پویا سلیمیان، دیگر نماینده اصفهان، عنوان سوم را کسب کرد. در رده نوجوانان نیز امیرحسین بهارلویی از اصفهان به مقام نخست رسید، کیان صفائی از تهران دوم شد و امیررضا برزگر از قزوین در رتبه سوم قرار گرفت.

در نونهالان گروه اول، امیر رحمانیان از اصفهان عنوان نخست را به دست آورد، مهرسام امجدی دوم شد و آئین کریمی، هر دو از اصفهان، در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در نونهالان گروه دوم، رامتین عادلی از اصفهان قهرمان شد، سجاد عبداللهی در جایگاه دوم ایستاد و محمد صدلاله، دیگر نماینده اصفهان، به مقام سوم رسید.

همچنین در نونهالان گروه سوم، شهراد شجاعی از همدان عنوان نخست را کسب کرد، محمدحسام صادقی از اصفهان دوم شد و ارسام عابدینی از مازندران در جایگاه سوم ایستاد.