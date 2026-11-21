باشگاه خبرنگاران جوان - کافه در تعریف جامعه‌شناختی، فضایی عمومی و غیررسمی برای معاشرت، گفت‌و‌گو و تبادل افکار است؛ اما این کارکرد در ایران پیشینه‌ای طولانی‌تر از مفهوم غربی «فضای سوم» دارد. قهوه‌خانه‌های ایرانی و مساجد و زیارتگاه‌ها، قرن‌ها محل گردهمایی اقشار مختلف، گفت‌و‌گو، فعالیت فرهنگی و ساماندهی اجتماعی بوده‌اند. با ورود کافه‌های مدرن به ایران در دوره پهلوی، الگویی تازه و متأثر از کافه‌های اروپایی در برابر این فضا‌های اصیل قرار گرفت.

امروز هم‌زمان با رشد چشمگیر مصرف قهوه و گسترش کافه‌ها، پرسش از کارکرد فرهنگی این مکان‌ها جدی‌تر شده است. کافه‌های لوکس و تجاری، به‌جای آنکه فضایی همگانی و در دسترس برای همه اقشار باشند، گاه به محل عرضه سبک زندگی ویترینی و مصرف ارزش‌های وارداتی تبدیل شده‌اند؛ در حالی که فضای سوم ایرانی بر همیاری، هویت جمعی و ارزش‌های بومی استوار بوده است. مسئله فقط نوشیدن قهوه نیست؛ مسئله این است که کدام فرهنگ، روابط اجتماعی و سبک زندگی جامعه را شکل می‌دهد.