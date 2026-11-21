باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۸ درصد از مراجعه‌کنندگان، به کرونا و ۳۰ درصد نیز به بیماری آنفلوآنزا مبتلا هستند.

به گفته وی، در حال حاضر سویه ویروس کرونا در کشور واکسن گریز نیست و میزان کشندگی پایینی هم دارد؛ مراقبت‌های بهداشتی در سراسر کشور در حال انجام است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: در ابتدای ورود به پیک آنفلوآنزا در کشور هستیم و توصیه کارشناسان به افراد این است که بهداشت فردی را رعایت کنند.

رئیسی تصریح کرد: اگر دانش آموزی دچار علائم سرماخوردگی شده نباید به مدرسه برود؛ دانش آموز مبتلا به ویروس آنفلوآنزا همه هم‌کلاسی‌هایش را درگیر و ویروس را منتقل خواهد کرد.

وی ادامه داد: فردی که دچار سرماخوردگی است در محیط بیرون از منزل ماسک بزند. گروه‌های در معرض خطر هم باید واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.