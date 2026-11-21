باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا منتظری با اشاره به پایان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم امروز شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از صاحبان مشاغل و اصناف خواست پیش از پایان مهلت مقرر، تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند.

او با تأکید بر محدود بودن فرصت باقی‌مانده اظهار کرد: صاحبان مشاغل مشمول می‌توانند با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰، فرآیند انجام تکالیف مالیاتی خود را تسهیل کنند و از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این قانون بهره‌مند شوند.

منتظری با دعوت از مؤدیان برای مشارکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها افزود: صاحبان مشاغل با مشارکت در این طرح می‌توانند در تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان سهیم شوند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی در این طرح خاطرنشان کرد: نشان‌دار کردن مالیات‌ها فرصتی برای مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه و آبادانی استان و هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار است.

منبع: امور مالیاتی فارس