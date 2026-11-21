باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سیدمصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ضرورت توسعه فضای آموزشی و مهارت‌آموزی، از اقدامات انجام‌شده در قالب هنرستان‌های «جوار کارخانه» و «جوار صنعت» خبر داد و گفت: در راستای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، سال گذشته ۸۷ هنرستان در این حوزه فعال شده بودند که این تعداد در سال جاری با رویکردی جدید افزایش یافته است. معاون متوسطه همچنین خاطرنشان کرد که حمایت خیرین از ساخت و تجهیز هنرستان‌های جدید، از دستاوردهای مهم این حوزه در سال اخیر بوده که نتایج نهایی آن در سال آینده مشخص خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت سلامت دانش‌آموزان، ضمن یادآوری حوادث پیشین، بر اولویت اصلی وزارت آموزش و پرورش در حفظ سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی تصریح کرد: «سلامت دانش‌آموزان در تمام برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های ما در اولویت قرار دارد و این موضوع به‌طور ویژه در دستورالعمل‌های ابلاغی به استان‌ها و مناطق آموزشی گنجانده شده است.

آذر کیش با ابراز امیدواری نسبت به شکوفایی مهارت‌آموزی در سطح کشور، یادآور شد که پیگیری‌های لازم در خصوص ثبت‌نام‌ها و فرآیندهای قانونی بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، از سوی وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سایر نهادها به‌طور مستمر در حال انجام است.