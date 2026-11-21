باشگاه خبرنگاران جوان - درحالی‌که بسیاری از افراد از سوسک بیزارند و دیدن آن را خوشایند نمی‌دانند، یک جوان سبزواری ۸ سال است از همین حشره کسب‌وکاری متفاوت راه انداخته است. امین اسعدیان با پرورش بیش از ۶۰ هزار لارو سوسک تاریکی (میل‌ورم) به تولید محصولاتی با کاربرد‌های مختلف در صنایع غذایی، کشاورزی و آرایشی و بهداشتی مشغول است؛ کسب‌وکاری که علاوه بر درآمدزایی می‌تواند راهی برای کاهش مصرف آب و استفاده بهینه از ظرفیت‌های طبیعت باشد.

راهکار‌های طبیعت برای مشکلات انسان

امین اسعدیان که در ۱۸ سالگی فعالیت خود را در حوزه پرورش حشرات آغاز کرده به همشهری می‌گوید که همزمان با ورود به دانشگاه به‌دنبال فعالیت‌هایی بوده که بتواند در آینده به ایجاد کسب‌وکار‌های جدید و حل مشکلات کشور کمک کند مانند ساخت تجهیزات، راه‌اندازی فارم‌های پرورش و ایجاد مجموعه‌های تولیدی. آشنایی با ظرفیت‌های موجود در طبیعت و نقش موجودات زنده در حل مشکلات انسان یکی از دلایل ورود او به این حوزه است. اسعدیان توضیح می‌دهد: گونه‌ای که ما پرورش می‌دهیم، لارو سوسک تاریکی، بومی منطقه سبزوار در خراسان رضوی است. زمانی که درباره ویژگی‌ها و ظرفیت‌های این حشره تحقیق می‌کردم، متوجه شدم طبیعت می‌تواند برای بسیاری از مشکلات انسان راهکار‌هایی در اختیار ما قرار دهد.

کاهش مصرف آب

این فعال حوزه پرورش حشرات ۸سال پیش برای نخستین بار با هزینه ۲۰۰ هزار تومان تعدادی حشره خریداری کرد و اکنون بیش از ۶۰ هزار لارو سوسک تاریکی دارد. امین اسعدیان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های پرورش لارو سوسک تاریکی را امکان کاهش مصرف آب در مقایسه با روش‌های متداول تولید پروتئین می‌داند و می‌گوید: پرورش دام به منابع قابل توجهی آب و خوراک نیاز دارد. یک گاو برای تولید گوشت باید در طول چند سال مقادیر زیادی علوفه و مواد غذایی مصرف کند، درحالی‌که لارو این حشره می‌تواند با دریافت مقدار کمتری خوراک، در مدت کوتاه‌تری به محصول موردنظر تبدیل شود. به‌گفته او، این تفاوت از نظر مصرف منابع و ملاحظات زیست‌محیطی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند در آینده به یکی از راهکار‌های تأمین پروتئین تبدیل شود.

صادرات حشرات

گونه‌هایی از حشرات وجود دارند که در تحقیقات انجام‌شده توانایی مصرف و تجزیه برخی انواع پلاستیک را نشان داده‌اند. امین اسعدیان با این توضیح می‌گوید: در ژاپن نیز روی این موضوع کار شده است. ما برای مدتی این حشرات را وارد کردیم و اکنون هم به‌صورت آزمایشی روی آنها کار می‌کنیم. البته پرورش و کار با این‌گونه‌ها دشواری‌های زیادی دارد، اما ظرفیت آنها برای کمک به مدیریت پسماند‌های پلاستیکی قابل توجه است.

او ادامه می‌دهد: بخشی از خانواده من کشاورز هستند و از نزدیک شاهد مشکلات کشاورزی و کاهش بهره‌وری باغ‌ها بوده‌ام. باغ‌هایی که چند سال قبل محصول قابل‌توجهی داشتند، اکنون در برخی موارد خشک شده‌اند یا دیگر مانند گذشته بار نمی‌دهند. این شرایط نشان می‌دهد کمبود منابع آب و مشکلات کشاورزی تا چه اندازه می‌تواند بر زندگی مردم تأثیر بگذارد.

این کار ضایعات ندارد

امین اسعدیان، فعال حوزه پرورش حشرات، یکی از ویژگی‌های مهم این فعالیت، استفاده از تمام بخش‌های تولیدشده در این فرآیند و حتی ضایعات آن است. لارو‌ها پس از مصرف خوراک، مواد موردنیاز را جذب می‌کنند و باقی مواد به شکل کود دفع می‌شود، بنابراین علاوه بر محصول اصلی، کود حاصل از پرورش آنها نیز در تولید محصولات زراعی و باغی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لارو‌ها در صنایع بهداشتی، آرایشی، خوراک دام و طیور کاربرد دارند.

منبع: روزنامه همشهری