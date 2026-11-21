باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عابدی اظهار کرد: ساعت ۷:۲۴ صبح شنبه ۳۰ آبان‌ماه، حادثه برخورد رخ‌به‌رخ یک دستگاه مینی‌بوس سرویس مدرسه با خودروی پراید در روستای گل‌میر شهرستان فریدن به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به مصدومان به محل اعزام شدند و نیروهای پلیس نیز در عملیات حضور داشتند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به تعداد مصدومان این حادثه تصریح کرد: در این تصادف هفت سرنشین مینی‌بوس شامل پنج پسر و دو دختر در رده سنی ۱۶ تا ۱۷ سال مصدوم شدند که همگی دچار ترومای جزئی بودند.

عابدی خاطرنشان کرد: مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید رجایی فریدن منتقل شدند و خوشبختانه این حادثه هیچ مورد فوتی نداشت.