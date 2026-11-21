باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از اعمال تحریم‌های جدید علیه معامله‌گران نفتی ایران و تسهیل‌کنندگان مرتبط با دولت این کشور خبر داد و مدعی شد این افراد به تهران در فروش نفت در خارج از کشور و تصاحب درآمد‌های حاصل از آن کمک کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این اقدام بخشی از عملیاتی موسوم به «طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) است و بر اساس دو فرمان اجرایی اعمال شده است؛ یکی بخش‌های نفت، پتروشیمی و هوانوردی ایران را هدف قرار می‌دهد و دیگری به اختیارات مرتبط با مقابله با تروریسم مربوط می‌شود.

این وزارتخانه مدعی شد از زمان آغاز این عملیات، هیچ محموله نفتی در کشتی‌ها بارگیری نشده و هیچ محموله‌ای نیز خارج از محدوده محاصره نظامی آمریکا در آب‌ها قرار ندارد.

در بیانیه‌ای جداگانه، وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد چهار فرد تحریم‌شده به‌صورت غیرقانونی نفت می‌فروشند تا منابع مالی مورد نیاز ارتش ایران و حمایت این کشور از تروریسم را تأمین کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن به تلاش‌های خود برای ممانعت تهران از درآمد‌هایی که به ادعای این وزارتخانه از آنها برای بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید شرکای آمریکا استفاده می‌شود، ادامه خواهد داد.

منبع: آناتولی