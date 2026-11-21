باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش سالانه بازار سرمایه ایران، اظهار کرد: حضور مسئولان ارکان مختلف نظام در این همایش را به فال نیک می‌گیرم و از آن پیام مهم حمایت ارکان اصلی نظام حاکمیت از بازار سرمایه، شامل دولت، بانک مرکزی، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام را دریافت می‌کنم.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه اداره اقتصاد کشور گفت: هفته گذشته در نمایشگاه بانک، بیمه و بورس، ارائه‌ای درباره تصویر کلی نگاه ما به اداره اقتصاد کشور در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد. در آن ارائه، منشور سیاست‌هایی که بر اساس برنامه رشد عدالت‌محور و در جریان ارائه برنامه به مجلس برای کسب رأی اعتماد مطرح شده بود، تشریح شد. اکنون پس از گذشت حدود ۱۶ ماه، قصد داریم مروری بر اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کلان تصریح کرد: بهترین موضوع در حوزه اقتصاد کلان کشور، مسئله ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کلان است. اگر اقتصاد کلان پیش‌بینی‌پذیر و باثبات باشد، تازه می‌توانیم مقدمات رشد اقتصادی را ایجاد کنیم.

مدنی‌زاده ادامه داد: البته طی سال گذشته، به دلیل شوک‌های بزرگی که به کشور وارد شد، از جمله تجمیع ناترازی‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴، همچنین شوک جنگ، وقوع دو جنگ، محاصره، فشار‌های تحریمی و تنگنا‌های اقتصادی، تلاش‌هایی صورت گرفت تا اقتصاد از ثبات خارج شود؛ اما با تلاش‌های شبانه‌روزی دولت، کوشش شد در وهله نخست اقتصاد را از وضعیت کنترل‌ناپذیری خارج کنیم و ان‌شاءالله آن را به ثبات بازگردانیم.

وی با بیان اینکه ثبات اقتصادی بدون کنترل تورم محقق نمی‌شود، گفت: طبیعتاً همه ما می‌دانیم ثبات اقتصادی اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه تورم در کانال تک‌رقمی قرار بگیرد. در حال حاضر که با شما صحبت می‌کنم، نرخ تورم در سطح بالایی قرار داشته است، اما خوشبختانه با اقدامات بسیار خوب، مؤثر و هماهنگ بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، سیاست‌های اتخاذشده برای کنترل تورم، طی چند ماه گذشته با موفقیت اجرا شده است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: خداروشکر در چند ماه گذشته، روند رشد نرخ تورم‌های ماهانه به‌شدت کاهش پیدا کرده و مسیر کاهشی تورم را ان‌شاءالله در پیش خواهیم داشت که آثار آن طی چند ماه آینده خود را نشان خواهد داد.

مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه سخنان خود در همایش سالانه بازار سرمایه ایران، با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل ناترازی‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور اظهار کرد: این اقدامات با همکاری مشترک مجموعه دولت انجام شده است. در وهله نخست، موضوع پایداری مالی دولت مطرح بود؛ چراکه اگر سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی حاکم می‌شد، امسال وضعیت بسیار نامطلوب و خطرناکی را تجربه می‌کردیم.

وی افزود: تلاش شد این اتفاق رخ ندهد و امسال را بدون کسری بودجه‌ای که بخواهیم به بانک مرکزی تحمیل کنیم، پشت سر گذاشته‌ایم. اصلاحات جدی که در بازار بدهی و بازار اوراق انجام شد و شما عزیزان نیز با جزئیات آن آشنا هستید، به تحقق این موضوع کمک کرد تا برخلاف سال‌ها و دوره‌های گذشته، کسری بودجه دولت به هیچ عنوان به بانک مرکزی تحمیل نشود.

وزیر اقتصاد با اشاره به محور دوم اقدامات دولت تصریح کرد: محور دوم، اصلاحات در داخل نظام بانکی بود تا ناترازی‌های نظام بانکی کنترل شود و به بانک مرکزی تحمیل نشود و در نتیجه به رشد پایه پولی و تورم منجر نشود. این موضوع نیز با اقدامات خوب بانک مرکزی و همکاری شکل‌گرفته در تیم اقتصادی دولت دنبال شده است. اقدامات مناسبی از سال گذشته آغاز شده و امسال نیز ادامه دارد.

مدنی‌زاده ادامه داد: همچنین در برابر فشار‌هایی که برای تحریک انتظارات و به تعلیق درآوردن اقتصاد وارد شد، با سیاست‌هایی که در مجموعه تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده، تلاش کردیم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز را بازگردانیم.

وی گفت: اگر بتوانیم هرچه سریع‌تر ثبات را در اقتصاد حاکم کنیم، زمینه برای تحقق اهداف بعدی فراهم خواهد شد. در حال حاضر این اقدامات آغاز شده، اما طبیعتاً شرایط اقتصاد کلان به‌گونه‌ای است که سیاست‌ها با فاصله چندماهه آثار خود را نشان می‌دهند. امیدواریم در ماه‌های آینده وضعیت باثبات‌تری در اقتصاد داشته باشیم.

تلاش دولت و تیم اقتصادی آن در وهله نخست، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه ثبات اقتصادی زیربنای رشد و عدالت است، اظهار کرد: مقدمه آنچه قرار است در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد، دو محور دارد؛ نخست رشد اقتصادی و دوم عدالت و مردمی‌سازی اقتصاد. اگر این زیربنا شکل نگیرد، نه رشد خواهیم داشت و نه عدالت و مردمی‌سازی محقق می‌شود؛ بنابراین تلاش دولت و تیم اقتصادی آن در وهله نخست، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان است.

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت در حوزه بازار سرمایه گفت: در این جلسه به‌طور خاص بر مسائلی متمرکز می‌شوم که در مجموعه وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت، ناظر به بازار سرمایه دنبال می‌شود و کمتر به موضوعات خارج از حوزه بازار سرمایه می‌پردازم.

وی با تشریح چارچوب کلی برنامه رشد اقتصادی افزود: رشد اقتصادی دو محور اصلی دارد؛ نخست افزایش سرعت تشکیل سرمایه و دوم ارتقای بهره‌وری. اگر این دو اتفاق بیفتد، کیک اقتصاد کشور قابلیت بزرگ شدن پیدا می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به طرح رویش به‌عنوان یکی از برنامه‌های این وزارتخانه گفت: یکی از محور‌های طرح رویش، صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که طی دو تا سه ماه گذشته اقدامات مربوط به آن انجام و از این طرح رونمایی شد.

وی ادامه داد: با تلاش‌های انجام‌شده و همچنین همکاری بانک مرکزی، برخی قواعد مربوط به جذب سرمایه‌های ارزی مردم تسهیل شده است. این موضوع می‌تواند کمک کند منابع ارزی کشور که طی سال‌های گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده‌اند، به چرخه اقتصادی بازگردند و پشتوانه تولید و سرمایه‌گذاری شوند.

مدنی‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر اوراق ارزی خوبی منتشر شده و بنگاه‌های بسیار زیادی نیز آمادگی انتشار اوراق ارزی را دارند؛ چراکه پروژه‌های بسیار سودآور و ارزآوری در اختیار دارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی می‌توانند منابع را از مردم و عموم جامعه جمع‌آوری و به پروژه‌های پرسود و ارزآور کشور اختصاص دهند. این موضوع به تحقق سریع‌تر رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بزودی آغاز می‌شود

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی اظهار کرد: اقدام دیگری که مقدمات آن انجام شده و بزودی رونمایی خواهد شد، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی است.

وی افزود: این صندوق‌ها به اصلاح ساختار بنگاه‌ها کمک می‌کنند. به این ترتیب که منابع را جذب کرده و در بنگاه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند، ساختار آنها را اصلاح می‌کنند یا سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید را آغاز کرده و با توسعه و بزرگ‌کردن این طرح‌ها، زمینه واگذاری آنها را فراهم می‌کنند. این اقدام جدیدی است که در مجموعه وزارت اقتصاد آغاز شده و بزودی رونمایی خواهد شد.

مدنی‌زاده در ادامه به برنامه تأمین مالی طرح‌های پیشران و توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: طرح‌های بزرگ، ارزآور و سودآور کشور را که در سطح ملی و پیشران اقتصاد هستند، مشخص کرده‌ایم و در حال رفع موانع مربوط به مجوز‌ها و موانعی هستیم که عمدتاً در سمت حاکمیت وجود دارند.

وی افزود: این برنامه تحت عنوان «طرح ۲۰» در وزارت اقتصاد تعریف شده است و ان‌شاءالله در مراسم رونمایی از سازمان سرمایه‌گذاری ایران، این طرح‌ها معرفی خواهند شد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: نظام تأمین مالی کشور را به سمت سرمایه‌گذاری در این طرح‌های پیشران ملی سوق می‌دهیم تا بتوانیم پایه‌های رشد اقتصادی کشور را تقویت کنیم.

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه دولت برای حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری اظهار کرد: در خصوص قیمت‌گذاری‌های دستوری موجود در کشور، برنامه داریم و به‌صورت موردی به این موضوعات ورود کرده‌ایم. سال گذشته موضوع ورود به بازار ارز مطرح بود و اصلاحاتی که در این بازار انجام شد، عملاً مجموعه بسیار زیادی از قیمت‌گذاری‌های دستوری را از مدار خارج کرد. درباره سایر موارد نیز به‌ترتیب ورود کرده‌ایم و در حال حذف آنها هستیم.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، تسهیل و آزادسازی فرآیند صادرات و تجارت نیز دنبال می‌شود. اگر بنگاه‌های ما بتوانند در فضایی غیر‌دستوری به تجارت، صادرات و واردات بپردازند، این موضوع به افزایش بهره‌وری آنها کمک خواهد کرد. با افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، جذب سرمایه نیز اتفاق می‌افتد و موتور رشد اقتصادی محقق می‌شود.

مولدسازی دارایی‌ها و ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بورس

وزیر اقتصاد با اشاره به محور دوم رشد اقتصادی یعنی ارتقای بهره‌وری گفت: یکی از اصلی‌ترین موضوعات در ارتقای بهره‌وری، رفع موانع دولتی است، اما در کنار آن اقدامات و پروژه‌های مشخصی نیز وجود دارد که به افزایش بهره‌وری کمک می‌کنند.

وی نخستین اقدام را مولدسازی دارایی‌ها دانست و افزود: یکی از اقدامات در این زمینه، صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت است که در دستور کار قرار گرفته و ان‌شاءالله ظرف چند روز آینده در تابلوی بازار سرمایه قرار خواهد گرفت.

مدنی‌زاده همچنین درباره ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بورس گفت: طی چند روز گذشته، دومین شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال وارد بورس شد و برنامه داریم این تعداد را به‌سرعت به پنج شرکت برسانیم.

وی تصریح کرد: اگر پای اقتصاد دیجیتال در بازار بورس و سهام باز شود، به رشد این شرکت‌ها کمک خواهد کرد و در صورت رشد این شرکت‌ها، آنها به پایه‌ای برای رشد اقتصادی صنایع مختلف کشور تبدیل خواهند شد.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای خصوصی‌سازی گفت: از ظرفیت بازار سرمایه برای خصوصی‌سازی استفاده می‌کنیم؛ چراکه اگر خصوصی‌سازی به‌درستی اتفاق بیفتد، رشد قابل‌توجهی در بهره‌وری بازار محقق خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: برنامه ما تا امروز، تاب‌آوری اقتصاد برای مدیریت شرایط جنگ، محاصره و فشار‌های اقتصادی بوده است. به لطف خدا، تلاش مسئولان و مقاومت مردم، این تاب‌آوری محقق شد.

وی افزود: امروز با وجود تمام سختی‌های موجود، وضعیت تجارت کشور نسبتاً پایدار است و بازار نیز وضعیت نسبتاً پایدار و متعادلی دارد. خوشبختانه تأمین و وجود کالا برقرار است، اما باید بدانیم که شرایط بسیار سخت است. دولت نیز محکم ایستاده و تلاش می‌کند این وضعیت را مدیریت کند.

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت آینده و توسعه اقتصادی اظهار کرد: آن چیزی که از بازار، فعالان اقتصادی و نظام تأمین مالی انتظار داریم، حرکت در مسیر «پویش ملی خواهیم ساخت» است. از امروز باید نگاه خود را به سمت آینده و ساختن ایران معطوف کنیم.

وی ادامه داد: ایران را با مشارکت شما، سرمایه‌گذاران، همه مردم عزیزمان که منابع خود را برای پس‌انداز وارد میدان می‌کنند و فعالان اقتصادی که تلاش، سرمایه‌ها و دارایی‌های خود را پای کار می‌آورند، خواهیم ساخت.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: از امروز باید مسیر رشد و سرمایه‌گذاری در کشور را در پیش بگیریم. ما نیز از طرف حاکمیت تلاش می‌کنیم زمینه‌سازی لازم را فراهم کنیم، ثبات ایجاد کنیم و موانع را از پیش پای تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، تجار و مردم برداریم تا بتوانیم رشد و سرمایه‌گذاری را برای همه مردم محقق کنیم.

مدنی‌زاده در پایان با اشاره به موضوع عدالت گفت: محور دوم بحث ما عدالت است که حق آن تاکنون به‌درستی رعایت نشده است. ان‌شاءالله در جلسه دیگری درباره اینکه چه سیاست‌ها و اقداماتی برای تحقق عدالت در نظر گرفته شده است، توضیح خواهم داد.