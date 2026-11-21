باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "حسین حسن‌پور" در نشست قرارگاه مقابله با سرقت استان گیلان که با حضور رئیس قرارگاه مقابله با سرقت فراجا، معاونان، رؤسای پلیس‌های تخصصی و فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها برگزار شد، به تشریح عملکرد هفت‌ماهه مجموعه انتظامی استان پرداخت و اظهار داشت: با تکیه بر دستورالعمل جامع ۵۰ بندی ابلاغ‌شده در حوزه‌های پیشگیری و مقابله و با تلاش شبانه‌روزی کارکنان، استان گیلان موفق شد در ارزیابی‌های قرارگاه فراجا رتبه برتر کشور را در حوزه مقابله با سرقت کسب کند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به آمار و شاخص‌های عملکردی در این مدت تصریح کرد: در ۷ ماهه گذشته، با بهره‌گیری از ظرفیت تمامی رده‌های تخصصی، پلیس آگاهی، امنیت اقتصادی، راهور و یگان‌های انتظامی، روند وقوع سرقت‌ها کاهشی بوده و درصد کشفیات به طور چشمگیری ارتقا یافته است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال به شاخص‌های مد نظر فراجا دست یابیم.

وی به اقدامات قاطع پلیس در برخورد با سارقان حرفه‌ای و سابقه دار اشاره کرد و افزود: با رصد اطلاعاتی دقیق، سارقانی که از دیگر استان‌ها وارد گیلان می‌شدند یا پس از آزادی از زندان دست به سرقت‌های زنجیره‌ای می‌زدند، شناسایی و زمین‌گیر شدند تا امنیت روانی و آسایش شهروندان به بهترین شکل صیانت شود.

سردار حسن‌پور همچنین بر لزوم هم‌افزایی بین‌بخشی و پای کار آوردن دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و گفت: با برگزاری جلسات کاربردی کمیسیون مقابله با سرقت با استاندار و فرمانداران، و همچنین توسعه زیرساخت‌های پایش تصویری در روستا‌ها و شهرها، گام‌های بلندی در پیشگیری از وقوع جرایم برداشته شده است؛ کما اینکه در حوزه پیشگیری اجتماعی نیز واحد‌های گشت انتظامی در هزاران مورد با هشدار به شهروندان از وقوع سرقت پیشگیری کرده‌اند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی رسانه‌ها، صداوسیما و دستگاه‌های مختلف، از حضور میدانی و تدابیر راهگشای رئیس قرارگاه مقابله با سرقت فراجا قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با تلاش جهادی تمامی فرماندهان و کارکنان، شاهد امنیت پایدار و رضایت‌مندی بیش از پیش مردم ولایت‌مدار گیلان باشیم.

منبع: اطلاع رسانی پلیس