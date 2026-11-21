باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - ترابیان مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در بازدید از این طرح گفت: طرح احداث بخش دیالیز بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد به همت قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست.

این طرح با زیربنایی حدود هزار مترمربع، تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این بخش با ظرفیت ۶۳ تخت دیالیز در یک طبقه ساخته می‌شود.



ترابیان همچنین از اجرای طرح توسعه اورژانس و اتاق‌های عمل بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد در ۲۷۰۰ مترمربع زیربنا خبر داد و گفت: زیرزمین این طرح با کاربری انبار، به همت خیر نیک‌اندیش حوزه سلامت حاج جمعه مالکی، هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی در حال ساخت است.