باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقام‌های برزیل اعلام کردند طوفان شدیدی که به ایالت ریو گرانده دو سول در این کشور برخورد کرد، حدود ۵ هزار خانه را ویران کرد و به کشته شدن سه نفر انجامید.

این وضعیت جوی شدید که با وزش باد‌هایی با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت همراه بود، روز جمعه منطقه توپانسیرتا را درنوردید و با ریشه‌کن کردن درختان، تخریب ساختمان‌ها و وارد کردن فشار بر بیمارستان‌های محلی همراه شد.

لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، تیم‌های امدادی را به منطقه اعزام کرد و مقام‌های ایالتی نیز بودجه‌ای را برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان اختصاص دادند.

منبع: رویترز