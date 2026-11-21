باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر قرارگاه مردمی جمعیت استان فارس از برگزاری رویداد «حامیم» با هدف شبکه‌سازی، توانمندسازی و فعال‌سازی حلقه‌های میانی جمعیت خبر داد و از اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و تولید محصولات محتوایی برای ترویج فرهنگ فرزندآوری در استان سخن گفت.

رویداد جمعیتی «حامیم» با حضور فعالان حوزه جمعیت از ۲۵ شهرستان استان فارس و با هدف تقویت شبکه کنشگران مردمی، شناسایی ظرفیت‌های اجتماعی و ترویج گفتمان صیانت از جمعیت و فرزندآوری برگزار شد.

محمدحسن استرحام در تشریح اهداف این رویداد اظهار کرد: حلقه‌های میانی جمعیت وظیفه دارند نیرو‌ها و ظرفیت‌های بالقوه مردمی را شناسایی و فعال کنند تا با بالفعل‌سازی این توانمندی‌ها، زمینه شکل‌گیری و گسترش گفتمان جمعیت در مناطق و شهرستان‌های مختلف فراهم شود.

او با اشاره به اهمیت راهبردی مسئله جمعیت در آینده کشور افزود: موضوع جمعیت یکی از مسائل اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است و آینده کشور ارتباط مستقیمی با وضعیت جمعیتی آن دارد. رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز بار‌ها نسبت به روند‌های نگران‌کننده جمعیتی هشدار داده و بر ضرورت توجه جدی به این مسئله تأکید کرده بودند؛ ازاین‌رو، جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته و تقویت حرکت‌های فرهنگی و اجتماعی در این زمینه ضرورتی جدی است.

پنج محور اصلی فعالیت‌های جمعیتی

دبیر قرارگاه مردمی جمعیت استان فارس با تشریح مهم‌ترین موضوعات مورد پیگیری فعالان این حوزه گفت: ازدواج، پیشگیری از سقط جنین، مقابله با ناباروری، ترویج فرزندآوری، کاهش تک‌فرزندی، مقابله با تأخیر در بارداری و مسئله فرزندخواهی از مهم‌ترین محور‌هایی هستند که کنشگران جمعیتی باید با برنامه‌ریزی و فعالیت مستمر در سطح جامعه دنبال کنند.

استرحام با تأکید بر نقش حلقه‌های میانی در تبدیل دغدغه جمعیت به یک گفتمان اجتماعی تصریح کرد: فعالان این عرصه به‌عنوان پیشگامان موضوع جمعیت در مناطق خود تلاش می‌کنند با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و اجتماعی، این موضوع را در میان خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه نهادینه کنند.

حضور فعالان ۲۵ شهرستان در رویداد حامیم

او با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد بیان کرد: در برنامه امروز، فعالان جمعیتی ۲۵ شهرستان استان فارس حضور داشتند و شرکت‌کنندگان علاوه بر بهره‌مندی از برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی، در زمینه بوم‌نویسی و شناخت مسائل، ظرفیت‌ها و چالش‌های زیست‌بوم جمعیتی شهرستان‌های خود نیز فعالیت کردند.

به گفته دبیر قرارگاه مردمی جمعیت استان فارس، در این برنامه تلاش شد فعالان هر شهرستان با شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها، مسائل و موانع موجود در محیط فعالیت خود، برای طراحی و اجرای برنامه‌های مؤثرتر آماده شوند.

او ادامه داد: یکی دیگر از بخش‌های این رویداد، صدور و اعطای احکام فعالان و اعضای حلقه‌های میانی جمعیت بود که با هدف سازمان‌دهی، انسجام‌بخشی و تقویت مسئولیت‌پذیری کنشگران این عرصه انجام شد.

فارس از استان‌های پیشرو در عرصه جمعیت

استرحام با اشاره به ظرفیت‌های شکل‌گرفته در استان فارس اظهار کرد: امروز استان فارس از استان‌های پیشرو در حوزه جمعیت و ترویج گفتمان جمعیت است و امیدواریم با استمرار این حرکت، تقویت حلقه‌های میانی و حضور فعالان مردمی در شهرستان‌ها، بتوانیم به چشم‌انداز مطلوب استان در این زمینه دست پیدا کنیم.

او با اشاره به بخشی از اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای انجام‌شده در استان افزود: در کنار فعالیت‌های شبکه‌ای و میدانی، برنامه‌های متنوعی نیز برای ترویج فرهنگ فرزندآوری و ایجاد نگرش مثبت نسبت به خانواده و داشتن فرزند بیشتر در حال اجراست.

«جشن همدم»؛ ترویج فرهنگ فرزندآوری در مدارس

دبیر قرارگاه مردمی جمعیت استان فارس یکی از اقدامات فرهنگی شاخص در این زمینه را اجرای طرح «جشن همدم» عنوان کرد و گفت: این جشن ویژه دانش‌آموزانی است که به‌تازگی صاحب خواهر یا برادر کوچک شده‌اند و در مدارس برای آنان مراسم جشن برگزار می‌شود.

او توضیح داد: هدف از اجرای این برنامه آن است که موضوع فرزندآوری و برخورداری خانواده از فرزند بیشتر، حتی در فضای مدارس نیز به یک گفتمان مثبت و ارزشمند تبدیل شود. در این طرح، تولد عضو جدید خانواده به خاطره‌ای شیرین و شادی‌بخش برای دانش‌آموز تبدیل می‌شود تا این تجربه خوشایند را در محیط خانه با پدر و مادر خود نیز به اشتراک بگذارد.

استرحام تأکید کرد: چنین برنامه‌هایی کمک می‌کند فرهنگ خانواده‌محوری و فرزندآوری از محیط خانواده فراتر رفته و در محیط‌های آموزشی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

او در ادامه به تولید و توزیع محصولات فرهنگی در حوزه جمعیت اشاره کرد و گفت: در این زمینه سه عنوان کتاب با محتوای کودکانه تولید شده است تا از طریق ابزار‌های فرهنگی متناسب با گروه سنی کودکان، مفاهیم مرتبط با خانواده و فرزندآوری ترویج شود.

دبیر قرارگاه مردمی جمعیت استان فارس افزود: همچنین یک مجموعه فلش‌کارت با موضوع رزق و روزی حلال و راه‌های افزایش رزق و روزی تهیه شده که برای خانواده‌های باشکوه در نظر گرفته شده است.

او از تهیه حدود ۱۰ عنوان بروشور آموزشی و اطلاع‌رسانی خبر داد و بیان کرد: این بروشور‌ها با موضوعات مرتبط با جمعیت و خانواده تهیه شده و در اختیار فعالان این عرصه قرار گرفته است تا در برنامه‌های فرهنگی و ارتباط با خانواده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

استرحام همچنین از تولید و ارائه بازی‌های پازلی با موضوع ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری خبر داد و گفت: این ابزار‌های فرهنگی با رویکرد انتقال غیرمستقیم مفاهیم و ایجاد فضایی جذاب و اثرگذار برای خانواده‌ها طراحی شده‌اند.

او با اشاره به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی در شهرستان‌های استان خاطرنشان کرد: در کنار تولید محتوا و محصولات فرهنگی، برنامه‌های آموزشی برای عموم مردم نیز در بسیاری از شهرستان‌ها شکل گرفته است و تلاش داریم با توسعه این برنامه‌ها، سطح آگاهی و مشارکت اجتماعی را در حوزه جمعیت افزایش دهیم.

دبیر قرارگاه مردمی جمعیت استان فارس ابراز امیدواری کرد با تداوم فعالیت حلقه‌های میانی، توسعه اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای، توانمندسازی کنشگران و هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و نهادی، گفتمان صیانت از جمعیت و فرزندآوری در سراسر استان فارس بیش از پیش تقویت شود.

منبع: تبلیغات اسلامی فارس