باشگاه خبرنگاران جوان - جاده ساحلی شهر چالوس در محدوده فرج‌آباد با حضور عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، افتتاح شد.

بر اساس این گزارش، طرح جاده ساحلی چالوس در محدوده فرج‌آباد شامل عملیات تملک و بازگشایی مسیر، اجرای دیوار حفاظتی، جاده‌سازی، پیاده‌روسازی و کاشت نهال است.

رئیس کل دادگستری مازندران در آیین افتتاح جاده ساحلی چالوس گفت: در شهرستان چالوس نگاه واحدی میان اعضای شورای تأمین وجود دارد و آنچه امروز شاهد آن هستیم، تحقق خواسته و مطالبه مردم است.

وی با تأکید بر همراهی دادگستری با دستگاه‌های اجرایی، افزود: ما در کنار مدیران پرتلاش و مدیرانی که جرئت دارند، هستیم و تلاش می‌کنیم این جرئت مدیریتی حفظ شود.

ترافیک مازندران؛ مطالبه‌ای که سال‌ها نادیده گرفته شد

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به حجم بالای ورود مسافران به استان، به‌ویژه در ایام تعطیلات و مناسبت‌ها، گفت: وجود یک جاده در استانی با این حجم از ورود مسافر، واقعاً جوابگو نیست و بسیاری هنوز این موضوع را درک نکرده‌اند که مردم باید ساعت‌ها در مسیر بمانند. این مشکل هم ساکنان استان و هم مهمانان را آزار می‌دهد و حتی در مواردی باعث شده اورژانس نتواند به موقع کمک برساند.

پوریانی با تأکید بر اینکه مشکلات مازندران باید توسط خود مازندرانی‌ها حل شود، افزود: ایجاد جاده ساحلی یکی از مطالبات درست و حق مردم استان، به‌ویژه مردم غرب مازندران است و برکات زیادی دارد؛ اما متأسفانه برخی که احساس می‌کنند از وضع موجود منتفع هستند، با آن مخالفت می‌کنند.

رعایت حریم ۶۰ متری دریا و پیش‌بینی مسیر پیاده‌رو و دوچرخه

وی با اشاره به طراحی این طرح، گفت: جاده ساحلی باید با رعایت حریم ۶۰ متری دریا اجرا شود و در کنار آن مسیر پیاده‌رو و مسیر دوچرخه‌سواری نیز پیش‌بینی شده است. این طرح فرصتی برای همه است و نباید این فرصت‌ها را از دست داد.

ورود دادگستری به مطالبه جاده ساحلی/ حمایت بدون چشم‌داشت از حقوق مردم

پوریانی تصریح کرد: دادگستری به این موضوع که جزو مطالبات مردم و حقوق عامه است، ورود کرده و از ظرفیت‌های موجود باید به نحو احسن استفاده شود. من با جان و دل، در کنار مردم بوده و هستم و مطالبات درست و به‌حق آنان را تا جایی که امکان دارد پیگیری می‌کنم.

وی با اشاره به ضرورت اجرای جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر، گفت: این طرح جزو خواسته‌های مردم است و محاسن زیادی دارد؛ از جمله دسترسی آسان مردم به ساحل و جلوگیری از ساحل‌خواری.

کشف ۲۰ هکتار اراضی ساحلی در عباس‌آباد / رفع تصرف ۱۱ هکتار

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به نمونه‌ای از نتایج اجرای این طرح گفت: در شهرستان عباس‌آباد در طول ۲۰ کیلومتر جاده ساحلی، ۲۰ هکتار زمین ساحلی کشف شد که ۱۱ هکتار از اراضی ساحلی در تصرف افراد بود و با دستور دادستان و ورود دادگستری، رفع تصرف شد. برخی به دنبال آن بودند که ساحل را فقط برای منافع اختصاصی خود داشته باشند، اما با اجرای این طرح، این تصرفات شناسایی و برطرف شد.

اویس ریاحی، دادستان چالوس نیز در حاشیه افتتاح این طرح، گفت: حمایت دستگاه قضایی از طرح های عمرانی و خدماتی که در راستای حقوق عامه و دسترسی آسان مردم به سواحل اجرا می‌شود، از وظایف اصلی ماست.

وی افزود: در این طرح نیز با رفع موانع حقوقی و پیگیری‌های قضایی تلاش کردیم روند اجرا تسریع شود. صیانت از حریم ساحل و جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ساحلی، هم حق مردم است و هم تکلیف قانونی؛ دادستانی چالوس در این زمینه با قاطعیت عمل می‌کند و از هیچ اقدامی برای حفظ بیت‌المال و حقوق شهروندان دریغ نخواهد کرد.