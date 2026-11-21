باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالسعید عباسی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، صبح امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ظرفیت‌های بندری استان اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم، کاهش هزینه‌ها، حذف دموراژ و استفاده بهینه از زیرساخت‌ها است و بندر بوشهر توانایی ارائه خدمات مناسب به شناور‌های زیر ۳۵ هزار تن را دارد.

وی با اشاره به تعامل دستگاه‌های مرتبط در استان، از جمله بندر، گمرک، استاندارد و صمت، افزود: تعامل در استان بوشهر بسیار خوب است و اگر تصمیم‌گیران اصلی کشور زمینه انتقال شناور‌های زیر ۳۵ هزار تن حامل کالا‌های تجاری و اساسی به بندر بوشهر را فراهم کنند، این اقدام از نظر پدافند غیرعامل، کاهش هزینه‌ها و توزیع کالا مناسب خواهد بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به طولانی بودن فرآیند‌های تجاری تصریح کرد: طرح‌های توسعه‌ای در استان بوشهر در حال اجرا است که نقش مهمی در ارائه خدمات لازم به فعالان اقتصادی و تجاری دارد.

عباسی خاطرنشان کرد: بندر بوشهر با زیرساخت‌های موجود لازم ظرفیت تخلیه و بارگیری ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تن کالا دارد که با تکمیل طرح‌های زیرساختی این مهم افزایش قابل توجهی می‌یابد.

وی ادامه داد: وجود سردخانه ۵ هزار تنی و ۵۰۰ پلاک برق کانتینری نیز از ظرفیت‌های بندر بوشهر است که با رفع موانع می‌توان از آنها بهتر استفاده و از رسوب کالا و زیان تجار جلوگیری کرد.