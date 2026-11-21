باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قیصر امیدی به مناسبت هفته بسیج با اشاره به جایگاه و نقش این نهاد در جامعه اظهار کرد: بسیج یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی و مجموعه‌ای متعلق به همه مردم است که اقشار مختلف جامعه در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با بیان اینکه بسیج صرفاً یک سازمان نیست، بلکه نماد حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف کشور است، افزود: از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تا مقابله با تهدید‌ها و ناامنی‌ها و همچنین عرصه‌های سازندگی و محرومیت‌زدایی، فرهنگ بسیجی همواره در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم نقش‌آفرین بوده است.

امیدی در ادامه به اقدامات بسیج سازندگی در شهرستان مریوان اشاره کرد و گفت: توزیع ۱۰ هزار مترمربع ایزوگام میان خانواده‌های نیازمند، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به ۸۰ نفر و مرمت ۵۰ واحد مسکونی نیازمندان از جمله اقدامات انجام‌شده در حوزه محرومیت‌زدایی است.

فرمانده سپاه شهرستان مریوان احداث ۳۰ سرویس بهداشتی، واگذاری ۲۰۰ تن قیر برای بهسازی راه‌های روستایی و توزیع ۴۰ سری جهیزیه میان زوج‌های کم‌برخوردار را از دیگر خدمات بسیج سازندگی در این شهرستان عنوان کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه، ابراز امیدواری کرد با تداوم همراهی مردم و تقویت انسجام ملی، زمینه خدمت‌رسانی بیشتر و دستیابی به موفقیت‌های روزافزون فراهم شود.