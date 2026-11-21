باشگاه خبرنگاران جوان _ فرود سالاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت:برداشت بادمجان گلخانه‌ای از سطح ۴۶۰ هکتار گلخانه‌های جنوب کرمان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود با متوسط عملکرد ۱۲۰ تن در هر هکتار، مجموع تولید این محصول به ۵۵ هزار و ۲۰۰ تن برسد.

وی افزود:سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای در جنوب کرمان ۳ هزار و ۱۰۰ هکتار است که بادمجان گلخانه‌ای بخشی از این سطح را به خود اختصاص داده است. جنوب کرمان در سطح زیرکشت و میزان تولید بادمجان گلخانه‌ای، رتبه دوم را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه در تولید و عرضه این محصول است.

سالاری اظهار داشت: با توجه به حجم تولید، کیفیت محصول و ظرفیت‌های صادراتی، نخستین محموله‌های بادمجان گلخانه‌ای جنوب کرمان نیز در مسیر صادرات به بازار‌های خارج از کشور قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه توسعه صادرات محصولات کشاورزی منطقه، ارزآوری و افزایش درآمد تولیدکنندگان را فراهم کند.

وی خاطر نشان کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و گسترش بازار‌های صادراتی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بخش کشاورزی جنوب کرمان به شمار می‌رود و جایگاه دوم این منطقه در تولید بادمجان گلخانه‌ای کشور، بیانگر نقش مؤثر آن در تأمین محصول و توسعه تجارت کشاورزی است.





