باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» امروز شنبه ۳۰ آبان در همایش سالانه بازار سرمایه ایران که با حضور «سیدعلی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصاد و دارایی و «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، با درود به روح بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی، دانشمندان، مردم عزیز و دانش‌آموزان مظلوم به ویژه دانش‌آموزان شجره طیبه میناب، خطاب به فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، اظهار کرد: شما می‌دانید که در جنگی نابرابر و ناعادلانه قرار داریم و گروهی قلدر، ستمگر و زورگو قصد داشتند که کشور ما را ساقط کنند، اما مردم نگذاشتند، نیروهای امنیتی و نظامی ما با قدرت پاسخ دادند و شما سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بازاریان نیز طوری مدیریت کردید که دشمن ناامید شد.

وی با بیان اینکه دشمن انتظار داشت در کشور قحطی ایجاد شود و بازار با کمبود کالا مواجه شود، تصریح کرد: براساس اصول همه این اتفاقات باید ما را با قحطی مواجه می‌کرد، و یا مشکلاتی در بازار به وجود می‌آمد، جنس پیدا نمی‌شد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و چرخ تولید همچنان در حال چرخش است.

رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی در شرایط جنگی کشور خاطرنشان کرد: در جنگی خاموشی قرار داریم که بسیار سخت‌تر از جنگی است که در آن موشک پرتاب می‌شود و تخریب صورت می‌گیرد؛ جنگی اقتصادی است که شما تلاشگران عرصه اقتصاد با آن سروکار دارید و جنگ ساده‌ای نیز نیست.

پزشکیان با اشاره به تلاش و کوشش فعالان اقتصادی برای حفظ جریان تولید و تامین نیازهای بازار گفت: حالا عزیزان می‌آیند و می‌گویند همه چیز خوب است، همه چیز خوب است اما با تلاش و زحمات و کوشش شما این مهم محقق شده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای مدیریت تامین انرژی در زمستان، اظهار کرد: در قدم اول تلاش می‌کنیم که انرژی، گاز، برق و انرژی‌های مورد نیاز تولید را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که در زمستان با قطعی مواجه نشوند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تشدید ناترازی انرژی در پی آسیب به زیرساخت‌های گازی کشور افزود: پیش از این نیز با ناترازی مواجه بودیم، اکنون ظرفیت تولید گاز ما را هدف قرار داده‌اند و مشکل ناترازی بدتر شده است و انتظار این است که در زمستان با مشکل مواجه شویم، اما برنامه‌ریزی و طراحی می‌کنیم که ان‌شاءالله با مشکل مواجه نشویم.

پزشکیان تأکید کرد: اگر کم آوردیم، صنعت آخرین جایی باشد که قطعش می‌کنیم؛ تولید آخرین جایی باشد که قطعش می‌کنیم، نه اولین جایی که قطعش کردیم.

ادامه دارد...