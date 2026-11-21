باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صانعی‌فرد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فرایند صدور مجوز‌های بهداشتی اظهار کرد: در راستای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و بهبود فضای کسب‌وکار، امکان صدور پروانه ساخت برای ۱۸ گروه کالایی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها فراهم شده است و این خدمت در حال حاضر برای متقاضیان فعال است.

وی افزود: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، پروانه ساخت این گروه‌های کالایی پس از تکمیل مدارک و احراز الزامات مربوط، در مدت ۴۸ ساعت از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود.

صانعی‌فرد تأکید کرد: این اقدام با هدف کاهش بروکراسی اداری، تسریع در ارائه خدمات و تسهیل فرایند آغاز فعالیت تولیدکنندگان در حوزه فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی انجام شده است.

معاون فنی اداره کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: تسریع در صدور پروانه ساخت به معنای کاهش الزامات فنی و بهداشتی نیست و تولیدکنندگان همچنان ملزم به رعایت ضوابط، استاندارد‌ها و الزامات قانونی مربوط هستند، نظارت بر ایمنی و سلامت فرآورده‌های غذایی در تمامی مراحل تولید و عرضه با جدیت دنبال می‌شود.

منبع: سازمان غذا و دارو